Sáenz de Santamaría asegura que no le tienta ser presidenta del Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rechaza con un "no radical" ser presidenta del Ejecutivo y asegura que no le tienta convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno de España.

"No, no, no", responde Sáenz de Santamaría en una entrevista publicada hoy en el suplemento Yo Dona del diario El Mundo al ser preguntada si, tras asumir las funciones de presidenta de la Generalitat de Cataluña con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, le toca ser presidenta del Gobierno.

Respecto a la situación de Cataluña, la vicepresidenta considera que "esto de la gestión de crisis se está convirtiendo en una afición peligrosa", si bien entiende que "esta tiene un punto mucho más emocional por parte de la gente", y se muestra preocupada porque "algunos dirigentes se hayan instalado en esa irracionalidad".

"Lo que yo quiero es que lo que estamos haciendo en Cataluña salga con la máxima normalidad posible", señala la vicepresidenta del Gobierno, que cree que la gente está detectando en la actuación del Ejecutivo "un cierto sosiego" porque buscan "paz y tranquilidad", "lejos de enervar los ánimos".