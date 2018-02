Susana Díaz dice que no permitirá que se discrimine a Andalucía por su acento

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado hoy que no permitirá que se margine a Andalucía por cuestiones como su acento, y ha defendido a "grandes periodistas y actores que han triunfado sin un acento neutro".

Díaz ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el acto de presentación del octavo libro-CD "Ser andaluces, diálogos sobre Andalucía", que recopila las conversaciones sobre la comunidad con veinte andaluces destacados en el programa homónimo de la Cadena SER.

La presidenta andaluza ha lamentado críticas a periodistas "de primer nivel por no tener acento neutro" o que "se ataque al cine andaluz por hablar en su acento, en una serie ambientada en Sevilla, La Peste, que no podía tener acento de Valladolid".

En ese contexto, ha recordado la trayectoria de actores como Paco Tous o Paco León, de los que ha dicho que "no eran criticados cuando, con su mismo acento, hacían reír en papeles de comedia".

"Andalucía no se va a resignar a un papel secundario, esta tierra va a llevar al límite de sus posibilidades", ha dicho, advirtiendo de que "nadie intente el desagravio a otros territorios a cambio de que existan españoles de primera o segunda".

Sobre la evolución del Estatuto de Autonomía, ha recordado que "Andalucía hoy no es la de entonces; muchos no habríamos podido ir a la universidad o desarrollar nuestras inquietudes si el sistema no hubiese funcionado" y se ha felicitado de haber dejado de ser "una tierra subsidiada, condenada a la marginación".

Además, ha defendido la vigencia de la Constitución Española que "algunos han tratado a achuchones y empujones" y sobre el conflicto catalán, ha señalado que "el nacionalismo excluyente es una enfermedad en países modernos y estados de derecho".