Torrent se suma a Colau y tampoco asistirá a la recepción del rey en su primera visita a Barcelona tras el 1-O

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, no asistirá a la recepción oficial del rey Felipe VI por el Mobile World Congress (MWC), como también ha anunciado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Fuentes de la Presidencia del Parlament han informado este sábado de que Torrent es consciente de su papel institucional, pero que no asistirá a la recepción porque el rey "no ha dedicado ni una sola palabra al millar de heridos del 1 de octubre por la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional".

También recuerda el discurso del rey del 3 de octubre, que "amparaba la actuación del Gobierno español y no apostaba en ningún caso por la política como vía para resolver los conflictos políticos".

Las mismas fuentes han destacado que asistirá a la cena institucional del MWC y visitará los 'stands' del congreso la semana que viene, por lo que "mantiene su compromiso con el Mobile World Congress, evento clave para la dinamización del tejido económico y social del país".

Esta decisión ha sido coordinada con Colau, con quien han coincidido que era la respuesta "más adecuada en la situación actual y una manera de expresar conjuntamente el compromiso con el Mobile".

"Una cosa es el respeto institucional y otra la pleitesía"

Ada Colau, por su parte, también ha anunciado este sábado por la mañana que no estará presente en la recepción al rey. "Una cosa es el respeto institucional y otra cosa es la pleitesía después de lo que pasó con el 1 de octubre", ha dicho la alcaldesa.

"Estamos en un contexto político sin normalidad por la acción del 155, por tanto he comunicado a la Casa Real que no participaré en las recepciones oficiales habituales en estos actos con el rey. No toca. Es mi responsabilidad como protesta a las acciones políticas y policiales de represión durante el 1 de octubre. La figura del rey debería haber mantenido la neutralidad y abogado por la concordia y sin embargo mostró cero empatía y optó por una línea dura en su discurso", ha explicado Colau ante los periodistas.