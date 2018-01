Villalobos espera que el PP "apunte" la negativa de Cs a cederles un diputado en el Parlament para formar grupo

"No lo entiendo porque el PP ha sido profundamente generoso, demasiado", ha apuntado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press, y ha añadido: "Peor para ellos, que tiemblen porque el Grupo Mixto será del PP" --en el caso de que ERC ceda un parlamentario a la CUP para que forme grupo propio--.

Villalobos se ha pronunciado así después de que el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirmase este lunes que no cederán al PP un diputado argumentando que esa es una práctica de la "vieja política" y que los catalanes no tienen por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas".

"ABRAZARSE A LA FE Y NO A LA RAZÓN"

Por otro lado, la exalcaldesa de Málaga y andaluza, ha criticado que "los catalanes piensen que los andaluces les envidian de toda la vida" y ha insistido en que son los ciudadanos de Cataluña los que "no tienen sentido común y los que han decidido abrazarse a la fe y no a la razón".

De este modo, ha destacado que a partir de esa decisión de primar la fe sobre la razón ha sido cuando han surgido "los problemas", algo que, a su juicio, no pasa en el resto de España donde los ciudadanos están "mucho más tranquilos".