Un 48,7% de catalanes quiere la independencia, siete puntos más que en junio, según el CEO

Estos datos reflejan un crecimiento de más de siete puntos de los partidarios de la independencia respecto junio de 2017, cuando eran el 41,1%, y un retroceso de los detractores de casi seis puntos --del 49,4 al 43,6--, ha informado el CEO a través de un comunicado.

La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 1.500 personas, con un margen de error de +-2,69% y se ha realizado entre el 16 y el 29 de octubre, por lo que finalizó después de que el Parlament ya hubiera declarado constituida la República.

Este 48,7% es el apoyo más elevado que se registra a la independencia desde diciembre de 2014 --dos meses después de la consulta del 9N--, según el histórico de resultados que ofrece el mismo CEO.

En estos tres años, el porcentaje menor de partidarios de la independencia se registró precisamente en junio de 2017 con el 41,1%; el porcentaje más alto de contrario a la secesión es del 50% en junio de 2015, y el más bajo es de junio de 2016 con el 42,4%.

Por partidos políticos, el único electorado que se muestra dividido es el de SíQueEsPot: un 55,7% no quiere un Estado catalán; el 30,4 sí lo desea; el 13,3 no lo sabe y el 0,6 no contesta.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Preguntados por 'Cree que Cataluña debería ser...', un 40,2% afirma que un Estado independiente; el 27,4 una comunidad autónoma de España; un 21,9 un Estado dentro de una España federal; un 4,6 una región de España; un 4,7 no lo sabe y un 1,2 no contesta.

Además, el sondeo arroja que un 64,6% de catalanes consideran que Cataluña tiene un nivel insuficiente de autonomía; un 23 que tiene un nivel de autonomía suficiente; un 5,4 demasiada autonomía; un 6,2 no lo sabe y un 0,9 no contesta.

Un 49,7% de los encuestados se considera 'un catalán que vive en Catalunya'; el 18,6 'un español que vive en Catalunya'; un 15,2 'un catalán que vive en España'; un 5,3 'un español que vive en España'; un 10,5 nada de lo anterior; el 0,6% no lo sabe y el 0,2 no contesta.