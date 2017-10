El independentismo volvería a ganar las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

Las formaciones independentistas volverían a obtener la mayoría absoluta en unas elecciones autonómicas catalanas, según los resultados del barómetro publicado por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el llamado 'CIS catalán', este martes. Según su sondeo, JxSí y la CUP sumarían entre 68 y 72 escaños, los mismos o cuatro menos respecto a los resultados del 27S pero que les garantizarían la gobernabilidad del Parlament.

Según muestra el barómetro del CEO, los bloques conformados entre independentistas y no independentistas parecen consolidados en escaños, aunque sufren variaciones en voto. Así, en octubre de 2017, entre las formaciones partidarias de la secesión se alcanzaría un 45,9% del sufragio, mientras que las contrarias a la separación obtendrían el 50,9% de voto.

Por partidos, PSC sería uno de los más beneficiados, con una subida de entre uno y tres escaños respecto a los 16 que obtuvo en 2015, los mismos que subiría Catalunya Sí que es Pot, a quienes se proyecta un resultado entre los 12 y los 14. Por contra, el único partido que bajaría es la CUP, que perdería uno o dos asientos en el Parlament. Para JxSí se proyecta un resultado en el que podría subir un escaño o perder dos. También el PP podría quedar igual o perder uno.

Ciutadans, la principal formación de la oposición podría quedarse igual o aumentar un escaño, pero mantendría su posición de hegemonía entre el grupo contrario a la secesión. De hecho, los ligeros cambios entre diputados no producirían cambios respecto al orden actual de los partidos.

Respecto a las preferencias nacionales, el CEO revela que los partidarios de un Estado independiente se ha disparado 5,5 puntos desde junio pasado, siendo la opción preferida para el 40,2% de los encuestados. La preferencia por una autonomía como la que Catalunya disfrutaba antes del 155 baja tres puntos, hasta el 27,4%, mientras que el federalismo queda prácticamente igual, en el 21,9%.

Sin embargo, a la pregunta directa sobre el voto en un referéndum sobre la independencia, el 48,7% de los encuestados se decantan por el 'sí', 7,6 puntos respecto a julio pasado, mientras que el 'no' queda en el 42,6%, lo que representa una bajada de 5,8 puntos. El 'sí' no ganaba al 'no' desde junio de 2016 en los barómetros del CEO.

La encuesta del CEO, formulada entre el 16 y el 29 de octubre a 1.338 personas, continúa preguntado por las candidaturas que se presentaron en las últimas elecciones catalanas, pese a que algunas fórmulas electorales probablemente cambien ante los comicios del 21D convocados por Rajoy en virtud del 155.

Cabe recordar que la encuesta del CEO sitúa como candidatura a JxSí por ser el vigente grupo parlamentario y no tiene en cuenta que los partidos que la integran –PDeCAT y ERC– podrían concurrir por separado. Asimismo, el CEO incluye a BComú en el resultado de CSQP, aunque en el actual grupo parlamentario no figuran dirigentes de los comuns barceloneses.