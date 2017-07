El denunciante de Gürtel aportó la grabación de una reunión que vigiló la UDEF

El exedil del PP en Majadahonda José Luis Peñas, denunciante de Gürtel, fue quien aportó la grabación de una reunión entre miembros de la trama, celebrada en diciembre de 2007, y que fue vigilada por la UDEF, que en ese momento carecía de autorización judicial para hacer escuchas.

Con este dato, extraído del interrogatorio al inspector jefe de la UDEF que dirigió las pesquisas a la trama, Manuel Morocho, el abogado del extesorero Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha tratado de poner en entredicho la investigación policial por haberse basado en esa y otras grabaciones aportadas por Peñas a partir de noviembre de 2007, cuando denunció las actividades de Francisco Correa.

A preguntas del abogado, el inspector jefe de la UDEF, en su segunda jornada de declaración como testigo-perito, ha reconocido que Peñas también estaba siendo objeto de investigación porque desde la presentación de su denuncia se hicieron averiguaciones sobre todos los participantes en la trama.

Pese a ello ha asegurado que desconocía que Peñas, que se enfrenta a seis años y medio de cárcel al pedir la Fiscalía que se le aplique la atenuante por confesión, estuviera grabando esa reunión, que tuvo lugar en la sede que tenía Correa en la calle Serrano. "No lo conocíamos, montamos ese servicio de vigilancia como muchos otros", ha sostenido.

El letrado le ha preguntado entonces cómo supo la Policía que se iba a celebrar esa reunión, a lo que el inspector de la UDEF ha respondido: "la fuente exacta la desconozco, ha pasado mucho tiempo y no lo recuerdo".

"¿Si no hicieron ustedes las escuchas porque no estaban autorizados, se lo diría alguno de los denunciantes?", ha planteado en ese momento el abogado de Bárcenas, a lo que el testigo ha respondido de forma tajante: "No hemos hecho ninguna intervención contra derechos fundamentales, más allá de lo que determinan las resoluciones judiciales".

Ha explicado además que Peñas no aportó directamente esa grabación a la Policía sino que fue la Fiscalía Anticorrupción la que se la facilitó dado que el exedil la entregó al Ministerio Público.

Ante esa respuesta, el abogado de Bárcenas ha manifestado su extrañeza por que la Policía desconociera que Peñas iba a grabar esa reunión teniendo en cuenta que un mes antes había entregado "numerosas grabaciones". "¿Le pidieron todas las grabaciones?", ha querido saber el letrado.

A este respecto, el agente ha contestado que no se le requirió más que lo que aportó y no se le preguntó "si había más", ya que él mismo dijo que tenía muchas horas de grabación y que entregaba las más relevantes.

Esta afirmación ha llevado al abogado a cuestionar que si Peñas era también objeto de la investigación, como ha admitido el testigo, por qué no se le requirió el resto de grabaciones o se le hizo un registro para obtenerlas.

En este punto, el inspector jefe ha admitido que no se le practicó ningún registro sin llegar a aclarar porque no se le pidieron más grabaciones. Tras no obtener una respuesta concreta ante esta y otras preguntas, el letrado ha exigido enfadado que le contestara si o no, a lo que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha advertido sobre las formas y Ruiz de Infante ha replicado: "es que parece gallego".

Previamente a este interrogatorio, otro abogado defensor ha tratado de preguntarle por las escuchas realizadas en Gürtel entre los abogados y sus clientes en prisión, que por ilegales fueron anuladas además de costarle su inhabilitación al exjuez Baltasar Garzón.

La fiscal Concepción Sabadell ha protestado alegando que esas grabaciones han quedado "fuera del procedimiento", a lo que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha añadido: "Lo que está expulsado del procedimiento, no existe".

Está previsto que este testigo-perito, que comenzó a declarar el pasado jueves, siga respondiendo a las preguntas de las defensas de los 37 acusados en Gürtel al menos hasta el día 10.