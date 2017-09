La libertad del expresidente Fujimori está "cercana", según su hijo Kenji

El congresista Kenji Fujimori, hijo menor del encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, asegura que los dirigentes de su partido Fuerza Popular pretenden expulsarlo de la formación, pero anuncia que resistirá porque la libertad de su padre está "cercana".

En un artículo de opinión publicado hoy en el diario "El Comercio" después de que la facción parlamentaria de Fuerza Popular le abriera un segundo proceso disciplinario, Kenji denuncia que quienes dirigen la fuerza fujimorista tienen "secuestrada" a su hermana Keiko Fujimori, actual líder de la formación.

"Por respeto al clima político y a la libertad de mi padre, me he sometido antes a la ordalía procesal que han inventado. Aguardando su libertad ya cercana, volveré a hacerlo ahora si hace falta para defenderlo y defenderme de su tribunal inquisidor y no permitirles tan fácilmente botarme de mi casa", escribe Kenji.

El hijo menor de Fujimori recuerda que ayudó a recoger las 800.000 firmas que permitieron inscribir a Fuerza Popular como partido político y destaca que él fue el congresista más votado en las dos últimas elecciones legislativas, celebradas en 2011 y 2016.

Kenji considera ese bagaje suficiente como para no verse sometido "a la dictadura de quienes se han encaramado" a los cargos directivos.

Ya es suficiente castigo, añade, "ver al partido tomado por estos pretendientes, y a nuestra lideresa, mi hermana, secuestrada".

El parlamentario denuncia que tiene amigos en el partido que son "prisioneros" por no poder expresar su opinión, como él sí hace.

Critica nuevamente que su bancada promoviera en el Congreso la que llama "ley mordaza", que creó un grupo mixto para los congresistas que renuncien a ser expulsados de sus respectivas escaños, sin posibilidad de constituir nuevos grupos parlamentarios.

Durante el debate de esa iniciativa legislativa, Kenji se colocó cinta aislante en la boca en forma de aspa y permaneció así, sin pronunciar palabra, durante el minuto que tenía para manifestar su opinión, lo que le valió la apertura de un nuevo proceso disciplinario.

Kenji, quien ya fue suspendido en julio pasado durante sesenta días por su grupo parlamentario a causa de sus reiteradas diferencias con las posiciones del partido, ha señalado que su principal objetivo es lograr el indulto humanitario a su padre, que desde 2009 cumple una condena a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

El legislador sorprendió el domingo al asistir a la toma de posesión del nuevo Consejo de Ministros que preside la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien reemplazó al economista Fernando Zavala, obligado a renunciar después de que el Congreso, dominado por el fujimorismo, le negara la confianza.

En el nuevo gabinete, el jurista Enrique Mendoza es ministro de Justicia y Derechos Humanos, en sustitución de María Soledad Pérez Tello, contraria a cualquier indulto a Fujimori, a menos de padecer una enfermedad terminal.