La Armada de EEUU se disculpa por un pene que dibujaron en el cielo sus pilotos

Un dibujo de un pene con el rastro de una aeronave militar ha provocado una disculpa de la mismísima Armada de Estados Unidos. Todo ocurrió en Washington, después de que pilotos de la base de Whidbey Island utilizase su caza para dibujar unos genitales masculinos en el cielo. Algo que no pasó desapercibido, como atestigua la web de la cadena Krem, asociada a la CBS.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj