El Congreso aprueba que el presidente de RTVE se vuelva a elegir por consenso

A partir de ahora el presidente de RTVE tendrá que elegirse por consenso. Concretamente, con el voto favorable de dos tercios de los diputados. El Congreso ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, y por vía de tramitación directa la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la corporación, modificado por el PP en 2012 cuando tenía mayoría absoluta.

La proposición de ley, aprobada en forma de enmienda transaccional gracias un acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos al que se ha unido Ciudadanos, cambia la norma 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal e implica una vuelta al modelo de nombramiento impulsado por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero con algunas modificaciones.

El proceso para el relevo del actual presidente, José Antonio Sánchez, echará a andar en tres meses y será el siguiente: las cámaras tienen este plazo para acordar las bases de un concurso público que servirá para elegir a los candidatos a formar parte del Consejo de Administración, compuesto por 9 miembros como novedad (antes eran 12). Uno de ellos el presidente de la corporación. Si en ese plazo no se ha consensuado, y esto requiere la modificación del reglamento del Congreso y el Senado, se mantiene la elección por dos tercios.

El texto pactado marca que esos candidatos tendrán que presentar un proyecto para la corporación y se someterán a "un comité de expertos formado por personas de reconocido prestigio profesional cuyos miembros serán designados para cada ocasión por sorteo de entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios" El citado comité, dice el redactado, "hará públicos sus informes de evaluación y serán remitidos a la comisión competente (la de RTVE) para la correspondiente audiencia con los candidatos".

La votación final se mantendrá residenciada en los plenos de ambas cámaras. Los nombres tendrán que ser apoyados para ser elegidos por dos tercios de la cámara, como el presidente. Si no se da esa mayoría cualificada en la primera votación, se podrá elegir en segunda vuelta por mayoría absoluta, según el texto definitivo.

Todos los grupos estaban a favor de recuperar el sistema de dos tercios, aunque no sobre el modo de elegir a los candidatos, y en eso se han centrado las negociaciones de las últimas horas. El pacto entre PSOE y Unidos Podemos contemplaba a propuesta de estos últimos el concurso, pero no para el cambio actual considerando que el cambio no podía esperar. Ciudadanos sí pedía este método para hacer el relevo.

"Es una medida importante que va a dar más transparencia a la elección del Consejo y mi grupo la apoya", se ha felicitado el diputado socialista José Miguel Camacho. "Han perdido la posibilidad de seguir manipulando día tras día la televisión y la radio en este país. Debemos mirar hacia adelante de una forma mucho más clara y coherente entre todos", ha añadido.

Se recupera así el sistema de consenso mejorado que se cargó el PP al cambiarlo por una elección por mayoría simple que suponía en la práctica que los diputados del PP, al tener mayoría absoluta, eran suficientes para elegir a un candidato único. Así llegó el actual presidente de la corporación, José Antonio Sánchez Domínguez.

Lluvia de críticas sobre la manipulación

Unidos Podemos ha criticado al PP que cambiaran "la ley para poner a dedo a un amiguete que aseguraba la fidelidad a vuestra política". La diputada Noelia Vera ha recordado que en 2016 se han presentado "50 informes para denunciar las prácticas de censura y manipulación" de la radio y la televisión públicas y ha enumerado casos concretos denunciados, como la cobertura de la imputación del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. "Han convertido RTVE en un instrumento de propaganda barata e infame y hoy hay una mayoría parlamentaria que va a empezar a cortaros el grifo", ha señalado.

El PP sí votó a favor de la toma en consideración de la propuesta inicial del PSOE y ahora ha apoyado el texto definitivo pese a criticarlo en la tribuna. "Su ambición es muy limitada y su redactado es muy deficiente. Se circunscribe en dejar a un lado al principal partido mutilando el imprescindible consenso", ha dicho el portavoz Ramón Moreno Bustos.

Antes de empezar el proceso de elección, el texto –sobre el que se han presentado 29 enmiendas– tiene que pasar por el Senado, donde llegará por la vía de urgencia en un máximo de 20 días, y volver de nuevo al Congreso. El verano de por medio retrasará el fin de estos trámites hasta septiembre, cuando según la previsión de los diputados se comenzará a seguir la nueva hoja de ruta para designar al presidente de la corporación y a todo el Consejo de Administración, que también cambiará.

Pese a que su postura ha sido dudosa hasta el final, Ciudadanos ha apoyado la propuesta para "alejar el absolutismo de RTVE". "La independencia de los medios públicos han estado proscritas [...] con una línea editorial muy sesgadas y audiencias muy bajas", ha criticado el diputado Guillermo Díaz, que ha afeado la conducta y los modos de hacer de la dirección de la corporación, que "ponen en duda el buen nombre de una entidad tan importante".