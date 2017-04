Miles de trabajadores del cuero protestan en Dacca por el traslado de las curtidurias

Miles de trabajadores del sector del cuero protestaron hoy por el traslado a las afueras de Dacca de 154 tenerías debido a motivos medioambientales, dos días después de que las autoridades bangladesíes cortaran la electricidad, el gas y el agua en las antiguas fábricas.

Unas 3.000 personas participaron en la marcha tras el corte de los suministros a las curtidurías del área de Hazaribagh, donde se concentran la gran mayoría de fabricas dedicadas al cuero del país, detalló a Efe una fuente policial que pidió el anonimato.

El Tribunal Supremo ordenó en marzo cortar el suministro de agua y electricidad a partir del 6 de abril a las tenerías que aún no se hubiesen trasladado a las afueras de la ciudad.

Según estimaciones del Gobierno bangladesí, las curtidurías de Hazaribagh emitían diariamente unos 21.600 metros cúbicos de vertidos sin tratar que acababan en el principal río de Dacca, el Buriganga, lo que suponía un peligro para la salud de los vecinos.

"Nuestras demandas incluyen que provean de gas y electricidad a la totalidad de las tenerías en la nueva ubicación y que se complete la construcción del centro de tratamiento de residuos", contó a Efe el portavoz de una asociación de dueños de curtidurías, Tipu Sultan.

Denunció que en la actualidad tan solo 20 fábricas cuentan con suministro de gas y "casi ninguna" con electricidad en la nueva ubicación, por lo que reclamó a las autoridades una compensación económica o que les permitan seguir operando en Hazaribagh hasta la puesta a punto de la nueva zona industrial.

Un trabajador del sector del cuero Zafar Imam denunció en declaraciones a Efe la situación de incertidumbre que viven los empleados por el traslado de los negocios.

"No sé cómo mi familia va a sobrevivir si la fábrica en la que trabajo no puede retomar las operaciones inmediatamente", dijo al señalar que aún no ha recibido el salario correspondiente a marzo.

La organización Human Rights Watch alertó en un estudio en 2012 de que las aguas contaminantes emitidas por las curtidurías en ocasiones superaban los límites permitidos hasta en varios millares de veces.

La industria del cuero en Bangladesh exporta sobre todo a China, EEUU y países europeos como España e Italia.

En el último año fiscal, las exportaciones de este material y productos derivados aumentaron más de un 15 % hasta superar los 1.160 millones de dólares (1.095 millones de euros), convirtiéndose en el segundo sector con más peso en el país.