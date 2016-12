Montserrat dice a Podemos que si sus medidas contra la pobreza son las de Venezuela

Madrid, 21 dic EFE).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha reprochado a la portavoz de grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ione Belarra, que no haya propuesto medidas para erradicar la pobreza infantil y le ha preguntado si serían las de Venezuela.

En una interpelación urgente del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre pobreza infantil en el Pleno del Congreso, la ministra ha recriminado a ese grupo su falta de propuestas y ha sugerido que podría estar molesto por el preacuerdo alcanzado con el PSOE sobre el bono social.

"Ni una medida, ni una; no he oído ninguna medida de usted para erradicar la pobreza infantil. Me gustaría saber cómo usted va a disminuir la pobreza infantil, ¿medidas de Venezuela quizás?", ha dicho la ministra.

Montserrat ha asegurado que para trabajar para erradicar la pobreza infantil es necesario aprobar los presupuestos, que ha vaticinado que no recibirán el apoyo de ese grupo.

"Quizás les moleste el principio de acuerdo entre el PSOE y el PP en relación con el bono social", ha apuntado la ministra.

La diputada Ione Belarra ha lamentado que la responsable de Sanidad no le haya respondido a las preguntas que le ha planteado en la interpelación: en cuánto se va a incrementar la inversión en infancia en porcentaje de PIB y si tiene intención de aumentar la prestación por hijos a cargo.

"Es evidente la voluntad", ha dicho la diputada, pero no es suficiente "solo voluntad, sino poner en marcha medidas más eficaces para garantizar los derechos de los niños".

Ha señalado que España "es uno de los seis únicos países que no tienen una prestación universal" y que la inversión en infancia se acerca al 0,5 del PIB en prestaciones monetarias a la familia.

La ministra ha detallado las medidas puestas en marcha, como protección por desempleo, reformas fiscales para las familias o ayudas de emergencia social, entre otras, que a su juicio han contribuido a reducir la pobreza infantil.

"Las políticas no han empeorado la pobreza infantil, como mínimo hemos revertido la tendencia, que ha caído dos puntos", según la última encuentra del INE, aunque ha recordado que el 33 por ciento de pobreza infantil "no sea un buen dato".