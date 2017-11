Presidente de Rectores: Ninguna universidad catalana piensa cambiar su sede

El rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, asume la presidencia de los rectores CRUE en plena crisis catalana -"una coincidencia"-, pero asegura que las facultades de Cataluña están viviendo con bastante normalidad estos acontecimientos y que ninguna piensa en cambiar su sede.

En una entrevista con Efe, este catedrático de Historia Moderna nacido en L'Hospitalet de Llobregat, en 1954, aboga por mejorar el sistema de becas, disminuir las tasas y que las comunidades equiparen sus precios.

Fernández confía además que este curso vuelva a haber acuerdo con el Ministerio de Educación para que la prueba de acceso universitario -antigua Selectividad- sea la más adecuada a lo que han estudiado los alumnos y a sus capacidades.

PREGUNTA (P): ¿Era el momento idóneo para que un rector catalán presidiera la CRUE?

RESPUESTA (R): A lo largo de su historia, la CRUE nunca ha tenido en cuenta el gentilicio de los candidatos, aparecen dentro de la Asamblea de los rectores porque los compañeros consideran que tiene las cualidades idóneas para poder dirigir esta institución.

Mi candidatura se empieza a fraguar hace mucho tiempo, simplemente ha habido una coincidencia en el tiempo, impensable hace dos años, y los sucesos de Cataluña recientes coinciden con la presentación de mi candidatura. Pero nunca han tenido nada que ver.

P: ¿Se arrepiente de haberse presentado?

R: En absoluto. Primero porque he tenido el apoyo de todos los rectores catalanes, de universidades públicas o privadas, y segundo porque para mí, que vengo de las clases populares, es un verdadero honor y privilegio poder presidir la CRUE y aportar modestamente lo que pueda ser mi contribución para la mejora del sistema universitario.

P: ¿Alguna universidad catalana podría irse de Cataluña como han hecho ya cientos de empresas?

R: Es un imposible, una quimera, no hay ninguna universidad, por supuesto pública, pero ni siquiera privada que se haya planteado ni en sueños el cambio de su sede social.

Las universidades en Cataluña están viviendo con bastante normalidad todos estos acontecimientos. Solo hay algunos días que puntualmente una parte de la comunidad universitaria ha decidido expresar su descontento.

P: Las universidades catalanas son las españolas que mejor suelen quedar situadas en los ranking internacionales. ¿Qué hacen mejor que el resto?

R: El sistema universitario español es el mejor que hemos tenido en la historia de España. Es homologable a cualquier país occidental y entre las 22.000 instituciones universitarias que hay en el mundo casi todas las españolas están entre las mil primeras y la mayor parte entre las 500.

No obstante, necesita reformas e innovación. Las universidades junto con los ayuntamientos y las iglesias son lo que más perduran a lo largo de los milenios y debe ser por algo. Ese algo es su capacidad de adaptarse a los tiempos.

En el sistema universitario catalán ha habido aciertos en algunas políticas en cuanto a profesorado o investigación que han dado muy buenos resultados.

P: ¿Cree que sobran universidades y universitarios en España como se ha dicho en alguna ocasión?

R: Cuando miramos los números de universidades y universitarios o los de grados y máster y los comparamos con los de los países de nuestro entorno todos los analistas coinciden en que no hay demasiados. No sé por qué se fraguan esos tópicos que no obedecen a la realidad comparativa con otras naciones europeas.

P: ¿Hay acuerdo con el Ministerio de Educación para mantener este año la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) tan similar a la antigua Selectividad como el pasado curso?

R: El año pasado se llevó a un gran acuerdo, en parte por el entendimiento que siempre ha habido entre este ministerio y las presidencias de la CRUE. Trabajamos para que la Selectividad mantenga el distrito único -la nota sirva para todas las universidades- y sea lo más parecida posible en los diversos lugares de España.

Vamos a poner el acento en el interés de los estudiantes para que su paso por la Selectividad sea racional y adecuado a lo que han estudiado y a sus capacidades.

P: ¿La CRUE volverá a pedir a Educación que se retiren los requisitos académicos para acceder a una beca?

R: El mundo de las becas y las tasas está dentro de la búsqueda de que la Universidad sea una promotora de la promoción social. Por lo tanto, las ayudas y pagos de matrícula no deben contribuir a obstaculizar el ascenso social de quien por capacidad de trabajo e intelectual lo merezca sea cual sea su origen.

Es evidente que es muy mejorable el sistema de becas, que disminuyan las tasas tanto en grado como en máster y que las comunidades autónomas equiparen sus precios.

P: Se ha cumplido en octubre una década de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior o Plan Bolonia. ¿Qué mejoras ha traído?

R: Bolonia ha servido para mejorar notablemente el rendimiento escolar. Es un poco un milagro, pues se ha hecho con menos recursos de los que el propio plan decía y con muchos menos por los recortes que han sufrido las universidades.