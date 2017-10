El periodista John Carlin deja de colaborar en El País

El País prescinde de una de sus firmas más reconocibles y prestigiosas, la de John Carlin. El periodista británico no era redactor de plantilla del diario del Grupo Prisa, sino colaborador. Uno de los más reputados, a menudo encargado de la cobertura de grandes acontecimientos informativos. Sus reportajes y columnas de opinión, además, son habituales en medios internacionales. Las causas del fin de esta colaboración entre Carlin y El País no han trascendido.

Algunas cabeceras apuntan a motivos ideológicos. En concreto a divergencias entre el contenido de los últimos artículos de Carlin y la línea editorial de El País respecto a los acontecimientos de Catalunya.

Por otra parte, en los últimos meses El País ha reducido las tarifas que cobran algunos de sus colaboradores estrella, como fue el sonado caso de Carlos Boyero quien, por orden de la dirección del periódico, en septiembre de 2016 vio reducidas sus colaboraciones y, por tanto, sus ingresos. El crítico de cine dejó de escribir la columna de opinión que, desde 2007, venía firmando en la sección de Televisión.

Carlin ha confirmado a eldiario.es el fin de su colaboración la cabecera que dirige Antonio Caño, pero no ha querido explicar las causas: "No voy a hablar públicamente de esto con nadie". Tampoco las fuentes consultadas en El País han querido pronunciarse.

El pasado día 9 de octubre el periodista publicó una columna sobre el jugador de fútbol Gerard Piqué en la que afirmaba lo siguiente: "[Piqué] no solo está a tres pueblos de los demás jugadores españoles, ingleses o de cualquier lado; está a tres pueblos de cualquier político español".

Dos días antes, el 7 de octubre, Carlin firmaba una columna en el diario británico The Times acerca de lo ocurrido en Catalunya. El titular era: "Independencia catalana: la arrogancia de Madrid explica este caos".

Un periodista global

John Carlin, (Londres, 1956) tiene a sus espaldas una dilatada carrera como reportero, escritor, guionista y productor, cubriendo grandes acontecimientos mediáticos por todo el mundo.

En el año 2008 publicó ‘El factor humano', un libro sobre el líder sudafricano Nelson Mandela que el cineasta Clint Eastwood llevó a la gran pantalla con el título de 'Invictus'. Además de temas políticos e históricos, Carlin escribe a menudo sobre el mundo del deporte. ‘Rafa: mi historia’, sobre el tenista, o ‘Ángeles blancos’, sobre el Real Madrid, son algunas de sus obras.

En 2000 ganó el premio Ortega y Gasset, que otorga el propio diario El País. Además de en el periódico de PRISA con el que ahora ha roto lazos, Carlin ha colaborado en la BBC, el Financial Times, The Times, The New York Times y The Independent, entre otros.