Queremos invitarte a un concierto muy especial, se trata de Playphonia y estará dedicado a música sinfónica de videojuegos interpretado por la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Talía bajo la batuta de Silvia Sanz Torre.

El programa incluye las creaciones de Jessica Curry (Everybody’s Gone to the Rapture), Olivier Derivière (Remember Me, Get Even), el español David García Díaz (Rime), Jon Hillman (That Dragon, Cancer), Garry Schyman (BioShock) y Austin Wintory (Assassin’s Creed Syndicate). Los compositores de esta obra quieren así abrir la puerta del futuro a la pujante música sinfónica.

La cita tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en el Auditorio Nacional a las 22:30h en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.

Tenemos 3 entradas dobles para sortear entre los socios y socias de eldiario.es.

Rellena el siguiente formulario antes del lunes 26 de septiembre para participar .

¡Suerte!