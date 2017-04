Pepsi retira un anuncio que intentaba apropiarse de los movimientos sociales

Pepsi ha retirado y ha pedido disculpas por una nueva campaña publicitaria protagonizada por Kendall Jenner, una modelo de la familia Kardashian. El vídeo de la compañía ha sido duramente criticado por apropiarse del simbolismo de los movimientos de protesta para vender un refresco.

“Pepsi estaba intentando proyectar un mensaje global de unidad, paz y entendimiento”, ha afirmado la empresa en una declaración a la agencia Associated Press. “Claramente nos hemos equivocado y pedimos disculpas”, ha añadido.

El vídeo, que Pepsi había planeado utilizar en una campaña publicitaria mundial, presenta a la estrella de televisión y modelo Jenner en una escena de protesta. Jenner se une a los manifestantes, que se acercan a una barrera de agentes policiales. Lo que en el mundo real podría ser un tenso enfrentamiento deriva en ovaciones y sonrisas cuando la estrella Kardashian levanta una lata de Pepsi y se la ofrece a uno de los agentes.

La imagen de Jenner acercándose a la policía es una clara referencia a la icónica imagen de Ieshia Evans. La fotografía muestra a Evans, una joven afroamericana de 18 años, con la cabeza bien alta frente policías antidisturbios fuertemente equipados durante una protesta de Black Lives Matter tras la muerte a causa de disparos de la policía de Alton Sterling.

