¿Todo vale contra Trump? El informe sobre Rusia y la ética periodística

La decisión de BuzzFeed de publicar un informe de inteligencia lleno de afirmaciones escandalosas y no corroboradas sobre el supuesto comportamiento de Donald Trump en Rusia ha desatado una tormenta política y un debate sobre la ética de los medios de comunicación.

El sitio web de noticias publicó los documentos sin editar el martes, a sólo 10 días de la investidura de Trump, advirtiendo de que el contenido contenía errores y que "no está corroborado y es potencialmente imposible de corroborar".

La decisión de publicar esas afirmaciones en el dominio público obligó a otros medios de comunicación a hacerse eco de las alegaciones o ignorar el tema que encendió internet. Algunos criticaron a BuzzFeed, llamando al medio "irresponsable".

Los documentos, presuntamente recopilados por un ex agente de inteligencia británico, aseguran que el Kremlin ha “favorecido, apoyado y ayudado" a Trump durante al menos cinco años.

También se afirma que los espías rusos se aprovecharon de las "obsesiones personales y perversiones sexuales" del presidente electo para obtener material comprometedor.

El presidente electo negó todo en una serie de tuits. "Noticias falsas. Esto es una caza de brujas política".

Los documentos fueron recopilados por un antiguo agente de inteligencia a pedido de algunos de los rivales de Trump en las primarias republicanas y luego por los demócratas.

Otros medios de comunicación, incluido the Guardian, también tuvieron acceso a los documentos hace pocas semanas pero decidieron no publicarlos porque no había forma de corroborar la información independientemente.

El tema apareció en los medios el martes, cuando la CNN informó que la semana pasada los jefes de Inteligencia de Estados Unidos les dieron a Obama y a Trump un resumen de dos páginas de los documentos. CNN y the Guardian también dieron cuenta de que el mes pasado el Senador John McCain le entregó una copia al director del FBI James Comey, pero ocultó los detalles más escandalosos por no estar verificados.

Una hora después de que la CNN publicara la noticia, BuzzFeed publicó los documentos. “Ahora BuzzFeed News publica los documentos completos para que los estadounidenses puedan leer por sí mismos las acusaciones contra el presidente electo que han circulado en los más altos niveles del gobierno estadounidense", afirmó el sitio en una nota que acompañaba los documentos.

El sitio web remarcó el origen de los documentos y el hecho de que contienen "algunos errores claros", como por ejemplo el nombre de una empresa rusa mal escrito.

Ben Smith, jefe de redacción, publicó unas horas más tarde una declaración en la que defendía la publicación como un acto de transparencia periodística en un momento de la historia en que los medios de comunicación son cada vez menos imparciales.

“La decisión de publicar este documento no fue fácil ni sencilla, y muchas personas de bien no están de acuerdo con la decisión que hemos tomado. Pero publicar este informe refleja cómo vemos el periodismo en el año 2017". Smith amplió la advertencia de la publicación original, diciendo que hay "razones de peso para dudar de las afirmaciones".

Algunos periodistas y directores de medios de comunicación criticaron duramente a BuzzFeed.

“Incluso Donald Trump merece ecuanimidad periodística", tuiteó David Corn, director de la oficina de Washington de la revista Mother Jones, que el pasado octubre informó sobre la existencia de documentos de un "antiguo agente de Inteligencia occidental" pero no reveló el contenido.

“No suele suceder que una historia haga aguas por todas partes: la fuente, el contenido, las consecuencias, el mensajero y el objetivo", tuiteó Wolfgang Blau, jefe de redacción digital de Conde Nast International y antiguo directivo de the Guardian.

Rare that a story stinks from every possible angle: the source, the content, the consequence, the messenger, the target. — Wolfgang Blau (@wblau) 10 de enero de 2017

“Así no funciona el periodismo: aquí tenemos algo que puede o no ser verdad, sin pruebas contundentes; decidid vosotros mismos si es cierto", tuiteó Brad Heath, periodista de investigación de USA Today.

Adam Goldman del New York Times culpó a CNN por abrir la caja de Pandora. "Secuencia de acontecimientos: @CNN encuentra la forma de hablar del informe y @buzzfeed lo utiliza como excusa para publicar los documentos", tuiteó.

Por otro lado, Richard Tofel, presidente de la organización de periodismo de investigación ProPublica, felicitó a Buzzfeed, diciendo que “los ciudadanos deberían poder evaluar las pruebas por sí mismos".

Kudos to @BuzzFeedBen and his team for publishing the dossier. Once CNN story out, citizens should have evidence to consider for themselves — Richard Tofel (@dicktofel) 11 de enero de 2017

Y el blog Lawfare aseguró que las alegaciones, si bien no están verificadas, deberían ser tomadas en serio porque los jefes de Inteligencia les daban cierta credibilidad. También señaló que Trump ha rechazado los informes de Inteligencia que decían que Rusia había hackeado las lecciones de Estados Unidos.

“Todo esto parece decir: bajemos la marcha y respiremos profundo. No debemos dar por sentado ni que esto son simplemente 'noticias falsas' que buscan deslegitimar a Trump, ni que se han abierto las compuertas y que por fin está saliendo toda la verdad a la luz. No sabemos cuál es la realidad, y lo más prudente es no adelantarnos a los hechos, algo en lo que -por cierto- hay que reconocerle méritos a la prensa".