Abogados Cristianos denuncia al Constitucional por retraso en el recurso contra la ley del aborto

Madrid, 14 jul (EFE).- La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero, ponente de la sentencia que debe resolver el recurso realizado hace más de diez años contra la ley del aborto, por supuesto delito de retardo malicioso.

La querella ha sido presentada este miércoles en el Tribunal Supremo y en declaraciones a los periodistas en las puertas de este órgano judicial la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, ha recordado que hace más de diez años "el TC dijo que iba a dar especial urgencia a la resolución de este recurso".

"Esta especial urgencia que no se ha dado ha supuesto la muerte de miles de niños y de muchísimas mujeres", ha asegurado Castellanos.

Además ha lamentado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, "pretenda avanzar todavía más con esta ley, que es inconstitucional e ilegal, y que es un negocio que no pretende ayudar a las mujeres sino seguir engordando de dinero a los empresarios del aborto".

Ha comentado que "ahora pretenden acabar con la objeción de conciencia y con el plazo de espera y que las niñas menores de 16 años y de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno".

Para la presidenta de Abogados Cristianos la ley "es inconstitucional pues infringe bastantes artículos de la Constitución, empezando por el fundamental que es el derecho a la vida".

"Y no pretende en ningún momento ayudar a las mujeres, que no nos engañen, no hay ayudas a las mujeres, hay cuarenta millones de euros al año a los centros de abortos", ha denunciado.

Ha explicado que el PP pidió en su recurso que cautelarmente se paralizase esta ley hasta que se resolviera el mismo y el TC dijo en una resolución que no admitía esa medida porque se iba a dar especial urgencia en resolverlo pero tras más de diez años "no han hecho absolutamente nada, lo que es un delito de retardo malicioso de libro".

"Pensamos que en este caso el magistrado ponente es responsable de este retardo malicioso aparte de ser responsable su conciencia de los miles de bebés muertos y de mujeres que han acabado con su vida o con secuelas", ha manifestado Polonia Castellanos.

Se da la circunstancia de que Andrés Ollero fue diputado del PP y antes de llegar al TC se había manifestado defensor del derecho a la vida y crítico con la legislación española sobre el aborto.