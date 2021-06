El arte se moviliza con el desperdicio alimentario

Madrid, 9 jun (EFE).- El arte como vía de concienciación para combatir el desperdicio de alimentos. Esa es la fórmula elegida por la iniciativa Too Good To Go, que ha creado una colección de pósteres de catorces artistas europeos con carácter benéfico y que ha presentado este miércoles en Madrid.

El objetivo es claro: "inspirar y empoderar a todo el mundo" en esta lucha, ha explicado uno de los responsables de la iniciativa, Jonathan Zarzalejo.

Los catorce pósteres -todos de artistas europeos- se han impreso en papel ecológico y ya están a la venta, por un precio por quince euros. El dinero recaudado irá destinados al Programa Mundial de Alimentos de la ONU (Premio Nobel de la Paz 2020).

Entre los artistas que han participado en este proyecto está el bilbaíno Óscar Alonso, más conocido como 72kilos, con un colorido diseño que lleva por lema "Don't let them go" (No los dejes ir).

Su dibujo representa los alimentos en forma de globos porque "está en nuestra mano el no dejarlos ir", ha explicado en la presentación el artista. "No hace falta hacer grandes maravillas, en tu casa tienes la capacidad de agarrar ese globo fuerte", ha agregado.

"Un tercio de toda la comida que se produce en el mundo se desperdicia. En el caso de España, el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira, casi 8 millones de toneladas de alimentos se tiran cada año a la basura", ha recordado Zarzalejo.