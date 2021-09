Costa (JxCat) anuncia que no acudirá a declarar ante el TSJC por desobediencia

Barcelona, 15 sep (EFE).- El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat) ha anunciado que no acudirá esta tarde a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que lo investiga por desobediencia, porque no "reconoce" su "autoridad" para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara.

Así lo ha señalado en un vídeo que ha colgado en su perfil de Twitter, después de que esta mañana el conseller de Empresa y expresidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent (ERC), haya comparecido ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que lo investiga por presunta desobediencia al Constitucional por haber tramitado en noviembre de 2019 resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

"No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes", ha señalado Costa, que está citado a declarar a las 17 horas.

Tal como ha señalado, "el objetivo es librar esta batalla en Europa" para "derrotarlos", por lo que ha decidido no presentarse hoy a declarar ante la juez.

Sí lo ha hecho en cambio Torrent, quien han alegado que tramitó las propuestas de resolución vetadas por el Constitucional para no cercenar el debate político y ha aducido que los propios letrados de la cámara dudaban de su ilegalidad y del deber de paralizarlas, un argumento similar al que ha esgrimido la exdiputada de ERC y alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) Adriana Delgado.

Además de Costa, también está citado a declarar esta tarde como investigado el ex secretario primero de la Mesa y actual secretario para la Administración de Justicia, Eusebi Campdepadrós, de JxCat, que sí ha acudido a la cita.