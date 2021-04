"Hoy no me puedo levantar" celebra el regreso del público al teatro en México

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Actores, cantantes y distintas personalidades celebraron este lunes el regreso del teatro presencial en la alfombra roja de la obra "Hoy no me puedo levantar", una producción más viva y sensible que nunca, tras una larga ausencia de los escenarios con público en vivo.

"Regresar ha sido una de las cosas más emotivas para nosotros y el público. Faltaba esta cuestión presencial en la que el público le da la vida al personaje, es una cosa increíble", expresó la actriz María León a los medios de comunicación mientras portaba la chamarra de María, su personaje.

El pasado 16 de abril, el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México abrió sus puertas para recibir el 30 % de su capacidad y regresar a los escenarios la obra "Hoy no me puedo levantar", la cual había quedado en pausa tras la llegada de la pandemia y que ahora alarga su temporada hasta el 6 de junio de viernes a domingo.

Fue la cantante María León, la elegida para "reabrir" el telón luego de que la cantante Belinda abandonara el proyecto por cuestiones profesionales.

"Reencontrarme con María después de siete años ha sido súper catártico porque la abordo desde otro lugar, por siete años de amor, de desamor, de preparación y también con lo que sucede socialmente, el empoderamiento femenino que se ha vivido. Es una María mucho más canija y más poderosa", aseguró a Efe la cantante.

De la misma forma, Yahir, cantante y protagonista de la obra, ha encontrado en su personaje Mario, una nueva oportunidad de vivirlo y ahora está seguro que el teatro musical es otra de sus grandes pasiones en la que espera continuar.

"Me encuentro con un Mario más joven, más energético que tiene claro que cada una de esas escenas son parte de mi vida, son ciudades con las que he estado, problemas que he tenido, es un Mario mucho más conectado", contestó a Efe el intérprete de "Contigo sí".

Por la alfombra roja desfilaron también actores y cantantes que en algún momento fueron parte de la obra, entre ellos, Alan Estrada, el actor encargado de interpretar por primera vez a Mario en México.

"('Hoy no me puedo levantar') Me cambió la vida, me hizo la carrera. La gente me sigue recordando por ese personaje que hice aquí y en España. Recuerdo mucho esa época y le tengo mucho amor, ha sido uno de los eventos más importantes de mi carrera", dijo a Efe Estrada.

EL LEGADO DE MECANO

El musical está basado en los éxitos del banda española Mecano, responsables de temas como "Hijo de la luna" o "Cruz de navajas" y tal y como lo hacían sus canciones, la obra retrata temas como la libertad sexual, las aspiraciones en el mundo del espectáculo y las dolorosa y gozosas experiencias de la vida diaria.

Sobre el legado de la banda española, músicos como Leonardo de Lozanne y el compositor Aleks Syntek hablaron de la grandeza de Mecano y su aporte a la música en español.

"Era muy raro escuchar en español una banda de 'new wave' o de pop electrónico tan buena, Mecano fue muy innovadora y propositiva", comentó con Efe el vocalista de Fobia.

"Los hermanos Cano han sido grandiosos y esa combinación con la voz de Ana Torroja es irrepetible. Todos conocemos estas canciones y creo que en estas versiones de obra musical cobran nueva vida, ha sido muy trascendente la obra de Mecano", mencionó Syntek a Efe.

Asimismo, el productor de la obra Alejandro Gou, resaltó el apoyo que ha existido entre productores, con quienes han dejado de lado la competencia y las diferencias para impulsar la tan golpeada industria del teatro.

"La pandemia nos dejó la unión de todos los productores, nos estamos apoyando todos", dijo Gou a la prensa mexicana y adelantó que se encuentra trabajando junto con el creador de la obra, Nacho Cano, en la película de dicha historia.

Por la alfombra también desfilaron José Eduardo Derbez, el diputado Sergio Mayer con su esposa la actriz Issabela Camil, Michelle Rodriguez, Freddy Ortega, entre otros.