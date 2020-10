La CE confirma que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante 2021

Bruselas, 13 oct (EFE).- El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, reiteró este martes que las normas comunitarias de control del déficit y la deuda seguirán suspendidas durante 2021 a causa de la pandemia y que se debatirá su reactivación "cuando se reduzca el nivel de incertidumbre" económica.

Preguntado al respecto en un debate con el pleno del Comité de las Regiones, Gentiloni confirmó que durante el año próximo "seguirá vigente" la llamada cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se activó por primera vez en la historia en marzo pasado para permitir que los países se desvíen de sus metas fiscales para responder de manera contundente ante la pandemia.

"Se activa esa cláusula en caso de crisis económica grave que afecte a la UE, así que la desactivaremos una vez consideremos superada esta grave crisis económica en la UE en su conjunto, no país por país porque sabemos que nos recuperaremos a diferentes velocidades, y es muy difícil saber cuando ocurrirá", dijo.

Gentiloni añadió que la Comisión Europea tendrá en cuenta además cómo ha influido esta situación en el debate sobre la reforma de las normas de disciplina fiscal comunitarias, cuya revisión se había puesto en marcha antes de la llegada de la pandemia de COVID-19.

"Tendremos que tener en cuenta una situación que ha cambiado muchísimo en estos meses, planteándonos como revisar este mecanismo para hacerlo más favorable a las inversiones públicas", dijo.

Las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen, en general, que el déficit público no puede superar el 3 % del PIB y la deuda pública no debe rebasar el 60 %, por lo que en circunstancias normales Bruselas exige a los países que incumplen corregir sus excesos y les fija metas para ello, so pena de ser sancionados si no cumplen.

Gentiloni recordó que la cláusula de salvaguarda, unida a la flexibilidad que la Comisión ha dado para las ayudas de Estado, ha permitido que los países tomen medidas extraordinarias equivalentes de media al 4,5 % del PIB y concedan avales públicos por un 25 % del PIB para apoyar a la economía.

Por otra parte, el comisario llamó a los países de la Unión Europea a implicar a sus parlamentos y autoridades locales y regionales en la elaboración de los planes de recuperación que determinarán cómo se gastan las ayudas del Fondo de Recuperación europeo.

El ex primer ministro italiano se mostró "totalmente de acuerdo" con la demanda formulada en este sentido por la institución y señaló que esto está previsto en las directrices que ha emitido la Comisión Europea para los países y que así se lo trasladará a los Gobiernos en su diálogo sobre los planes.

"Los planes de recuperación solo pueden ser un éxito si los Gobiernos nacionales trabajan estrechamente con todas las autoridades relevantes del país. Hemos insistido mucho en que aseguren la implicación de los parlamentos y las autoridades locales y regionales", insistió.

Bruselas debe dar luz verde a estos planes para que los Estados puedan recibir su asignación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que copa el 90 % del Fondo de Recuperación europeo (672.500 millones de euros) del que España recibirá unos 140.000 millones.