La nueva delegada del Gobierno en Madrid pide no hacer uso partidista de la pandemia

Madrid, 31 mar (EFE).- La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha afirmado en su toma de posesión que todas las instituciones tienen que trabajar unidas para combatir el coronavirus y ha calificado de "irresponsables" a los representantes públicos que utilicen la pandemia de forma partidista.

González ha prometido su cargo este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno ante su antecesor en el cargo, José Manuel Franco; la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La nueva delegada ha ensalzado la "excelente tarea" al frente de esta institución de Franco y ha lanzado un mensaje a Ayuso. "Está rodeada de todos mis amigos. Estamos condenadas a entendernos", ha afirmado.

González se ha calificado como una persona "leal, entregada y justa" y ha tenido palabras de agradecimiento por su trabajo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los sanitarios.

Ha resaltado que este cargo supone "una enorme responsabilidad acrecentada por la pandemia" pero se ha comprometido a trabajar sin descanso "para frenar la extensión del virus" en una región que ya cuenta con "datos preocupantes".

Al hilo de esto, ha dicho que la pandemia no se puede afrontar con "afán ventajista y mucho menos partidista". "Todo aquel responsable político que no entienda que tenemos que trabajar todos juntos contra el virus colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable que no está a la altura de este momento", ha criticado.

La delegada ha advertido que trabajará en favor de la "recuperación económica" para mejorar la competitividad de las empresas y defender los "derechos y las libertades".

Sobre este asunto, ha afirmado que la libertad "no es una palabra vacía que sirve para justificar privilegios sino un bien común".

Ha adelantado que otra de sus prioridades será luchar contra los crímenes machistas y trabajar para que las fuerzas de seguridad puedan aplicar toda la legislación en esta materia.

Otro de sus principios será trabajar para aquellos que "no tienen voz" y se ha comprometido a llamar a todas las administraciones para acabar con el problema de la Cañada Real, sobre el que ha dicho: "Nos arroga desde el siglo XXI a los años más oscuros de la Edad Media".

Y ha añadido: "Es por dignidad que afecta a mis convicciones personales, si hay que hacer oír a alguien es a los 1.800 niños, 200 menores de dos meses, que malviven en la Cañada Real", ha añadido.

La delegada ha citado al poeta Antonio Machado: "Nunca perdáis contacto con el suelo porque solo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura".

También ha afirmado su compromiso con la Agenda 2030 para hacer un Madrid "más justo y sostenible" desde el punto de vista económico.

Para finalizar, González ha adelantado que los desafíos que le vienen los "afrontará con valentía" y con "convicción profunda" en sus ideales.