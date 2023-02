El 28-F “por la dignidad” se moviliza en Cádiz “contra los señoritos andaluces”

Bajo el lema “Andalucía grita por su dignidad” se ha desarrollado en Cádiz una manifestación este 28 de febrero organizada por las Marchas por la Dignidad y que han contado con el apoyo de diferentes colectivos. Medio millar de personas han acudido a un llamamiento para cambiar el paso de una situación negativa para los trabajadores en activo y los pensionistas. “Venimos sufriendo un proceso continuo de pérdida de derechos sociales y de restricción de libertades desde hace tiempo. Las políticas de los distintos gobiernos han mostrado el efecto de la degradación de los servicios públicos, reduciendo la capacidad de la ciudadanía para enfrentarse a la vida diaria al despedazar y privatizar sectores enteros del estado del bienestar”, han reclamado los organizadores del evento.

El objetivo es “coger fuerza para que Andalucía vuelva a ser lo que fue” y en la marcha han tomado la palabra colectivos afectados negativamente por la situación actual de la región, encabezados en este caso por trabajadores de la Panificadora Butrón, de Chiclana, que llevan más de 100 días en huelga reclamando unas mejores condiciones y la readmisión de dos trabajadores despedidos.

“Sin el 4 de diciembre no existiría el 28 de febrero, sin esa gente que dejó la sangre, el sudor y la vida de Caparrós, que sigue presente en la memoria colectiva. Sin ellos no habríamos conquistado nuestra autonomía y es el momento de luchar por nuestra soberanía, un futuro de nuestra tierra y unos pilares que descansen en unos servicios públicos de calidad, una sanidad pública de la que están orgullos los trabajadores y los usuarios. Una tierra donde no tengan que emigrar sus jóvenes”, ha dicho David de la Cruz, candidato a la alcaldía gaditana por Adelante Cádiz.

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha mandado un mensaje de la importancia del andalucismo en el contexto político actual: “Hemos visto que en la televisión pública se habla cinco veces más de Madrid que de Andalucía aunque tengamos dos millones de habitantes más y vemos que en una legislatura completa en el Congreso de los Diputados se hablaba de Andalucía 100 veces menos que de Madrid. Nuestro objetivo como fuerza política andalucista es que el día de Andalucía no sea sólo el 28 de febrero. El 4 de diciembre y el 28 F no se hicieron con los señoritos andaluces, sino contra los señoritos andaluces, contra la clase social que el PP apoya”.

Pero la marcha celebrada en Cádiz también ha tenido la voz de los trabajadores y trabajadoras. Lola Gálvez, de Sanidad CGT, salió a la calle este martes para “defender la sanidad Pública porque últimamente el Gobierno andaluz está haciendo muchos conciertos con la privada en detrimento de la pública. Nuestra sanidad siempre ha sido una puntera y ahora ya poco a poco se la están cargando”.

Alejandro García, de Izquierda anticapitalista revolucionaria, recordaba detrás de su pancarta que estaban “reclamando trabajo, pensiones y denunciando las políticas vengan de donde vengan, incluso de gobiernos que a veces se tildan de progresistas pero que aplican políticas de recorte”.

También hubo reivindicaciones en el campo de las energías renovables. Marisa, de la Ruta de la placa de Andalucía, representaba a las asociaciones “que hay en toda Andalucía a raíz de la invasión que estamos teniendo de megaproyectos de renovables. Todo lo que se está aprobando a nivel regional, nacional o europeo va encaminado a que nos convirtamos en una colonia energética para los países del norte de Europa. Necesitamos un modelo distribuido y no el centralizado que hace que las mismas eléctricas y petroleras de siempre manejen nuestra factura de la luz”.

El antimilitarismo estuvo presente por medio de la Plataforma Bases Fueras Otan No. Concepción Cruz reclama que “se vayan las Bases de Andalucía, estamos en contra de la guerra imperialista de Estados Unidos y sus aliados, más hora que soplan vientos de guerra. Que las Bases dejan puestos de trabajo es un tópico”.

En una marcha por la dignidad no podía faltar la reivindicación por la vivienda y Stop Desahucios de Granada sigue la lucha que comenzó el 15 M. “Seguimos defendiendo el derecho a una vivienda digna porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. A nivel político no hemos visto ningún avance, nosotros hemos conseguido parar algún desahucio por nuestra lucha”, lamenta David Rodríguez.

La marcha concluyó con la lectura de un manifiesto en el que Marchas por la dignidad ha pedido “luchar por una Andalucía en la que no falten el pan, el trabajo, el techo, la igualdad, ni las pensiones públicas”.

Manos libres para defender sólo a Andalucía

Para dar un vuelco a la situación actual se busca en Cádiz un pacto de las fuerzas de izquierda. Precisamente ha nacido en la capital el partido Izquierda Gaditana, que aglutina diferentes partidos, y está pendiente una posible unión con Adelante Cádiz. Teresa Rodríguez ha dejado claro que su partido buscará alianzas para las elecciones sólo con fuerzas políticas que no dependan de Sevilla ni de Madrid.

“Nosotros lo que hemos acordado es que ningún proyecto político a nivel municipal tenga que estar supeditado a una sede madrileña. Lo que nosotros acordamos en el seno de nuestras asambleas locales es lo que le exigimos al gobierno de Sevilla y de Madrid sin tener que callarnos la boca. Defenderemos los intereses de Cádiz, gobierne quien gobierne en otras latitudes. Esa es nuestra línea roja, como otras fuerzas políticas de otros territorios tienen autonomía y capacidad para defender sus intereses. Nadie puede poner en cuestión eso, igual que nadie lo hace el espacio del catalanismo, del valencianismo o del galleguismo. El andalucista también necesita su espacio político y para eso hay que tener las manos libres”.