Adelante Andalucía escora a la derecha al PSOE de Díaz y la acusa de "hacer media campaña a la ultraderecha"

A la izquierda, Adelante Andalucía. A la derecha, todos los demás. Teresa Rodríguez ha cerrado la campaña electoral arrinconando todo lo posible a Susana Díaz y el PSOE. Ha sido uno de los ejes de la campaña de Adelante Andalucía. "El socialismo está aquí", repiten. "Ya sabemos que Susana Díaz prefiere a la derecha, pero Andalucía no. La única barrera a la derecha somos nosotros y nosotras, pero sobre todo es el pueblo", ha dicho este viernes Teresa Rodríguez. "Socialismo es lo que hay en esta candidatura", ha insistido Alberto Garzón.

Para concentrar todo el espacio de la izquierda sirve lo mismo amalgamar a cuatro opciones políticas que hace cuatro años iban por su cuenta (Podemos, Podemos, Primavera Andaluza e Iniciativa Andalucista) que situar al PSOE y a Díaz lo más lejos posible. Por su pacto de la pasada legislatura con Ciudadanos. Por la abstención en la investidura de Rajoy. Por la corrupción que, dice Adelante Andalucía, iguala al PSOE con el PP. "Creemos que el socialismo es una ideología digna que busca la igualdad. Pero por el socialismo hay que vivir, no vivir de él", ha dicho Teresa Rodríguez en Torremolinos (Málaga).

Sin embargo, los mensajes más potentes contra el PSOE y Susana Díaz los viene lanzando Antonio Maíllo, que en el cierre de campaña ha denunciado "la impostura de un gobierno que se dice socialista y privatiza hasta el aire". "Hemos visto la impostura de los mensajes políticos de los que querían hablar de todo menos de Andalucía", ha seguido. "Y la otra, que había que parar a las derechas. ¡Ahora, Susana! ¡No cuela! No puede parar a la derecha quien mantuvo a Rajoy y quien ha metido a la derecha en la Junta de Andalucía".

"Susana Díaz le ha hecho media campaña a la extrema derecha"

A Rodríguez y Maíllo los acompañaron esta vez Garzón e Iglesias, en una estampa infrecuente en esta campaña porque Adelante Andalucía ha impregnado sus actos de andalucismo y un discurso puramente autonómico. También Iglesias ha trufado su mensaje de referencias locales (a Torrijos y a Cayetano Bolívar), pero ha resaltado la importancia de las elecciones andaluzas con vistas a unas hipotéticas elecciones generales. "No va haber cambio político en España si Andalucía no avanza. Necesitamos una Andalucía en pie, que diga adelante".

Adelante Andalucía ha optado por una campaña opuesta a la de Ciudadanos, que ha diseñado sus mítines en clave nacional, y a la del PP, que ha paseado a Pablo Casado por Andalucía. Si Ciudadanos recurre al asunto catalán para galvanizar a su electorado, pidiéndoles que voten contra los nacionalistas, Maíllo ha adoptado otra postura: "Somos un pueblo que nos reconocemos en múltiples identidades. No queremos que se hable mal de nadie. A Andalucía no se le gana hablando mal de otros pueblos, sino hablando bien de Andalucía". Después se ha referido a Marín: "Juan, que nos presentamos a la Junta de Andalucía, no a la Generalitat. A ver si te enteras dónde estás".

También han criticado la utilización de la inmigración en la campaña. "El PP viene a Andalucía a meter miedo, a que nos peguemos entre los más pobres. El problema del déficit de los servicios públicos no es culpa de inmigración, sino de la política de recortes y de la corrupción", ha resaltado Garzón, en una idea que luego ha completado Teresa Rodríguez: "Pablo Casado ha dicho que vienen a delinquir, y lo dice el líder de un partido que está podrido de corrupción y de robarnos hasta las trancas. ¡Ladrones sois vosotros!". Nosotros nos parecemos más a cualquier inmigrante que a cualquiera de vosotros, mamarracho".

Tampoco en este tema se ha librado Díaz y el PSOE, responsables según Rodríguez de haber alimentado a la extrema derecha por puro interés electoral. Sin citar a Vox, la candidata ha lamentado el impulso que ha recibido después de que Susana Díaz los mentase repetidamente desde el debate electoral en TVE. En esto, Adelante Andalucía comparte la tesis de los dirigentes de Ciudadanos. "Susana Díaz ha hecho algo terrible", ha lamentado la candidata de Adelante Andalucía; "le ha hecho media campaña a la extrema derecha en Andalucía y no se lo vamos a perdonar nunca".

Unos 2.000 asistentes

Adelante Andalucía ha sido la única de las cuatro grandes candidaturas que ha cerrado campaña en Málaga, donde Rodríguez compite como número uno. El auditorio de Torremolinos, con 1.790 asientos, se ha quedado pequeño. Los asistentes rondaban los 2.000.

Nadie es capaz de dar a sus actos le emoción con las que los barniza Adelante Andalucía. No entran por la trastienda, sino por el pasillo y entre banderas blanquiverdes No suben al escenario andando, desfilan. No se presentan de uno en uno, sino en común. No se le caen los brazos; los levantan y cierran el puño. La catarsis se completa con el "sí se puede".

En un mitin de Adelante Andalucía se levanta una kelly a piropear a Alberto Garzón, y ondean las banderas saharauis, que se llevan en un aplauso. En un mitin de Adelante Andalucía se agradece el apoyo de los colectivos con una retahíla hasta que casi no queda uno por citar: bomberos, 1004, sindicatos de estudiantes, madres feministas, escuelas de calor, ampas, plataformas de afectados por la hipoteca o "taxistas de Andalucía que nos llevan y nos traen por la esperanza y los pueblos", según Guzmán Ahumada, número 2 por Málaga.

Entre tanto buen rollo, queda natural que Alberto Garzón y Pablo Iglesias demuestren, y hasta teatralicen, que su acuerdo ya ha cuajado. "Pablo Iglesias ha dicho gran parte de las cosas que quería decir. Y eso es una gran noticia: significa que estamos de acuerdo", señaló Alberto Garzón. "Nos hemos dado cuenta de que la mejor forma de defender al pueblo trabajador es luchar unidos", dice luego, y el público se arranca con una consigna histórica que Podemos comparte con IU: "¡El pueblo unido, jamás será vencido!".

Mientras, Iglesias tira de gestos, como liderar el aplauso a Antonio Romero, un histórico de IU en Andalucía, al que el auditorio homenajea puesto en pie. "Muchas gracias, Julio Anguita", continúa luego. Y remata con el mayor símbolo para un auditorio andaluz y andalucista: Manuel José García Caparrós, a quien mató una bala policial mientras se manifestaba por la autonomía. También Teresa Rodríguez ha rendido su homenaje a Loli y Paquí García Caparrós. "En sus manos cogieron la justicia que todavía hoy se le debe a su hermano", ha dicho, antes de comprometerse a esclarecer los hechos "saber quién apretó el gatillo, quién dio la orden".

A Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, le ha tocado dar el cierre a una campaña en la que ha llamado a ocupar el espacio de la izquierda que, según ella, hace tiempo que abandonó el PSOE de Susana Díaz. Tenía por eso todo el sentido que antes de cerrar el acto en pie cantando el himno de Andalucía "con toda la alegría que seamos capaces" apelara a "Málaga La Roja. La Málaga de la Desbandá. La Málaga que parió a Blas Infante al que fusilaron los fascistas. Que parió a Manuel José García Caparrós, que dio la vida luchando por Andalucía. Quiero gritar con orgullo enorme: "¡No pasarán!".