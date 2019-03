Lina Gálvez, candidata del PSOE a las europeas: del sí a Susana Díaz al sí a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha incluido a la ex consejera andaluza, Lina Gálvez, en las listas para las elecciones europeas del 26 de mayo. No hace ni tres meses que Gálvez (Sevilla, 1969) dirigía en funciones la consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad del último Gobierno de Susana Díaz en Andalucía. La catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide entró en el gabinete como independiente, en sustitución de la ex consejera de Hacienda María Jesús Montero, que también dejó la Junta para incorporarse al Ejecutivo de Sánchez como ministra de Hacienda.

Tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y la posterior pérdida del Gobierno de Andalucía por parte del PSOE, Lina Gálvez se reincorporó a su puesto como profesora de la UPO, y renunció a la cesantía que correspondía por haber formado parte del Ejecutivo. La ex consejera es directora del Observatorio de Género sobre Economía, Política & Desarrollo de su universidad, y colaboradora de eldiario.es. Su perfil profesional está profundamente marcado por el movimiento feminista. Es una firme defensora de la igualdad de hombres y mujeres, y ha teorizado sobre la necesidad de desarrollar "un modelo económico más feminista para lograr una economía más sostenible y justa". En todos sus escritos y trabajos de investigación incorpora transversalmente el análisis de la desigualdad de género.

Lina Gálvez es la segunda ex consejera del Gobierno andaluz en la lista del PSOE a las europeas, donde repiten siete nombres de los 17 europarlamentarios actuales. La otra andaluza que sigue es Clara Aguilera, que ostentó la cartera de Agricultura en el último gabinete de José Antonio Griñán. Sánchez ha renovado su confianza en la granadina, diputada del Parlamento Europeo desde 2014, que cuenta con el beneplácito del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ya ocupó responsabilidades en Bruselas en el pasado. En clave orgánica, sin embargo, ninguna de las dos dirigentes andaluzas puede ubicarse en la esfera de influencia de Susana Díaz. Al contrario, la incorporación de Gálvez en las listas del PSOE supone, también, la salida del Europarlamento de Elena Valenciano, alineada con la ex presidenta andaluza en las primarias frente a Sánchez.

La dirección federal del PSOE ya había decidido hace más de un año prescindir de la que fuera número dos del partido y mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la que se le comunicó que no repetiría en las listas en 2019. El descarte de Valenciano provocó una nueva fricción entre sanchistas y susanistas. Los segundos pensaban que Ferraz "castigaba" a la eurodiputada por su apoyo a Díaz en las primarias. En 2018, se produjo la paradoja de que una amplia mayoría del Grupo de los Socialistas Europeos pensó en Valenciano para que fuera su presidenta en la Eurocámara, pero su propia agrupación en España le retiró el apoyo. Los susanistas denunciaron "el vacío" que Ferraz le había hecho a Valenciano, y se quejaron de que la ex número dos del PSOE tuviera "más apoyos de los socialistas europeos que de su propio partido en España".

Cuando Susana Díaz incorpora a Gálvez a su gabinete, en el tramo final de la pasada legislatura, lo hace consciente de que la profesora aportará una pátina de feminismo a su Gobierno, pero también un viraje mayor hacia la izquierda. Lina Gálvez era muy crítica con el Ejecutivo socialista antes de incorporarse a él, de hecho, no era un secreto que su nombre se movía en las reuniones de Podemos e IU, que barruntaban incorporarla a su equipo para la coalición electoral que concurrió a las andaluzas.

Su posición en las listas del Grupo Socialista al Parlamento europeo va más allá de este perfil, y entronca también con su formación profesional. Gálvez ha estudiado en las universidades de Sevilla y Lyon, en la London School of Economics y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde defendió su tesis doctoral en Historia Económica con el título Familia y mercado. El género en el proceso de industrialización de la fábrica de tabacos de Sevilla, 1887-1945.