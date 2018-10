La crítica de Tejerina a los alumnos andaluces incendia a todos los partidos en campaña electoral, incluido el PP

La crítica de la exministra y dirigente del PP nacional, Isabel García Tejerina, a los alumnos andaluces ha desatado este jueves una cascada de reproches de todos los candidatos que compiten en las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, incluido el popular Juan Manuel Moreno.

Tejerina, que actualmente ocupa la vicesecretaria de Acción Social del PP, ha denunciado esta mañana la brecha educativa que separa a las comunidades del norte y las del sur, un hecho descrito en estudios comparativos internacionales, como el informe PISA. Sin embargo, la exministra ha cabreado a los suyos en Andalucía y al resto de partidos al focalizar sus críticas sobre el alumnado. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha subrayado, tras aseverar que el nivel educativo de los jóvenes castellanoleoneses está dos cursos escolares por encima del de los andaluces.

Todos los líderes andaluces han respondido de inmediato a través de sus cuentas de Twitter. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha denunciado "los insultos y el clasismo del PP", y se pregunta: "¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?", y añade: "Ya no les pido que hablen bien de los andaluces; lo único que les exijo es que no nos sigan insultando". El PSOE andaluz ha editado el momento en el que Tejerina habla de los alumnos andaluces, durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, y la ha difundido en redes sociales denunciando el "desprecio de siempre del PP con Andalucía".

Esta vez, sin embargo, el líder popular andaluz, Juanma Moreno, se ha apresurado a responder a su compañera para intentar apagar el "fuego amigo". "No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, solo les falta un gobierno a su altura", ha escrito personalmente en su Twitter. La número dos del PP andaluz, Dolores López, ha sido más tajante aún: "No compartimos las palabras de Tejerina en absoluto".

Sin embargo, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha rechazado la autocrítica y cargado contra los socialistas, pidiéndole "menos victimismo". Casado ha defendido las palabras de Tejerina, asegurando que iban referidas a "40 años de gestión pésima del PSOE". Mucho más duro en esta línea ha sido el secretario general del PP, Teodoro García, que ha relacionado las palabras de Tejerina con el caso de gasto de fondos de la Junta en un prostíbulo de Sevilla: "Los andaluces no tienen culpa de tener un Gobierno de Susana Díaz que se gasta más en prostitución que en educación. Lo que es ofensivo para los andaluces es que alguien se ha gastado 36.000 euros en un prostíbulo de todos los andaluces…Eso daría para pagar 20 becas a 20 estudiantes”, afirma.

La líder regional de Podemos y candidata de la confluencia Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, sostiene que es "intolerable que desde el PP sigan faltando el respeto a Andalucía. En esta ocasión contra nuestros niños y niñas. Y lo dicen quienes han aplicado las peores reformas educativas. Usted no ha pisado Andalucía en su vida", explica. También el líder de IU, Antonio Maíllo, ha remarcado que "el PP vuelve a insultar a Andalucía". "Tejerina habla con una ignorancia total. La enseñanza de nuestros docentes es inmejorable. Lo que sí ha provocado un deterioro en la educación son los brutales recortes de PP y PSOE, y eso no ha sido sólo en Andalucía", subraya.

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, también ha cuestionado las palabras de la exministra y ha pedido respeto para los alumnos y los profesores de Andalucía, aunque también ha puesto en duda la gestión de la política educativa del PSOE.