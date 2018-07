Teresa Rodríguez lanza un órdago a la dirección estatal de Podemos: "Si no logro mayoría, me retiro"

Teresa Rodríguez no sólo afronta las primarias en Podemos Andalucía como un plebiscito sobre su modelo de partido -más autónomo y menos sujeto al control de la dirección estatal-, también sobre su propio futuro político. La líder de la formación morada en Andalucía ha anunciado este miércoles que abandonará el grupo parlamentario si obtiene menos del 50% de votos en la primera ronda de las primarias contra Isabel Franco, diputada en el Congreso por Huelva, y candidata alineada con la dirección estatal. “Si no tengo mayoría suficiente en el grupo parlamentario, debo dar un paso atrás. Lo más coherente sería retirarme”, ha dicho.

Rodríguez está lanzando un órdago a la ejecutiva de Pablo Iglesias, que sigue desde Madrid estas primarias con “mucha preocupación” y acusa a la gaditana de preparar la “disolución” de Podemos en Andalucía. El secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, viene manifestando desde hace meses sus temores a que la líder andaluza "monte una organización política independiente" en esta comunidad, camuflada en el proyecto de confluencia electoral que ha iniciado con IU. El mensaje de alarma de la dirección estatal forma parte del discurso de campaña de Isabel Franco, de modo que la gaditana tiene la percepción de estar enfrentándose “en diferido” a Madrid. "Es evidente que Echenique tiene preferencias por la otra candidata", dice.



El proyecto político de Teresa Rodríguez puede resumirse en tres ejes, que ella ha convertido en “líneas rojas irrenunciables”: Primero, quiere que Podemos Andalucía sea una formación con autonomía política, orgánica y financiera -el mismo planteamiento que hizo hace tres años cuando se postuló a la secretaría general y que logró un apoyo mayoritario de los inscritos en esta comunidad-; Segundo, quiere que Podemos Andalucía se distinga claramente por su independencia respecto al PSOE, sin opciones de entrar en un Gobierno de coalición con los socialistas; y tercero, quiere que Podemos Andalucía asuma un nuevo código ético, desterrando la profesionalización de la política, poniendo límite a los mandatos. Estos tres ejes sólo competen a su formación, luego está la posterior confluencia electoral con IU, un proyecto que ya está allanado gracias a su alianza personal y política con el coordinador regional, Antonio Maíllo.



Teresa Rodríguez entiende que estos tres principios no sólo la distinguen de la candidatura rival de Isabel Franco, sino también de la dirección estatal de su partido. "Cansada de responder" a diario a los recelos que Echenique vierte sobre sus supuestas intenciones de ruptura tras las primarias de Podemos, la gaditana ha lanzado este miércoles un órdago para que el pulso entre su dirección y Madrid termine definitivamente el lunes a mediodía, cuando se conozcan los resultados de la votación. “No voy a encabezar un proyecto que se subordine al PSOE, porque estaría traicionándome a mí misma. No voy a ser la cara visible de otro proyecto [en referencia al que lidera Franco] que quiere ser una sucursal de Podemos en Andalucía, y que a la primera de cambio va a ocupar un sillón en el Consejo de Gobierno. Sobre defender la autonomía de Podemos Andalucía, yo no parto peras. Y quiero que los inscritos lo tengan muy claro antes de votar”, advierte la dirigente morada. Y sentencia: “Podemos no nació para ser un lobby de izquierdas del PSOE”, en una velada crítica a la nueva alianza de Iglesias con el Gobierno de Pedro Sánchez.



Si la candidatura de Isabel Franco obtiene más del 50% de los votos de los afiliados, Teresa Rodríguez no seguirá como diputada ni como portavoz del grupo Podemos en el Parlamento andaluz. Terminaría la legislatura, pero no repetiría el próximo mandato. Sobre si seguiría al frente del partido como coordinadora regional, ha aclarado que “aún no ha hecho esa reflexión”, aunque entiende que “a lo mejor hay que ir a primarias en el partido” para elegir a una nueva ejecutiva.



La dirigente morada también ha querido dejar claro que dar un paso atrás en Podemos Andalucía “no significa montar otro partido político”, como denuncian ya desde la candidatura de Franco. Su intención, según sus palabras, no es dejar la formación morada si pierde, para presentarse en nombre de la confluencia que ya ha pactado con IU, y que avanza con las siglas de Adelante Andalucía. “Significa que yo no seré la oponente de Susana Díaz por Podemos Andalucía. Si pierdo, en candidata del partido en las autonómicas sería Isabel Franco”, dice.



Desde la candidatura de Franco se acusa a Teresa Rodríguez de estar capitalizando el nombre y la estructura de Podemos Andalucía en beneficio de la corriente a la que ella representa -Anticapitalistas- que es minoritaria en el conjunto del partido. Desde la dirección nacional también se han pronunciado en este sentido. La diputada en el Parlamento andaluz Begoña Gutiérrez acusa a la dirigente de idear un relato "manido" en el que la dirección estatal está enfrentada a la andaluza, "cuando la realidad es que la crisis interna en Andalucía es de Podemos contra Anticapitalistas".

Pese a todo, menos de un tercio de los candidatos en la lista que Rodríguez ha presentado en estas primarias pertenecen a Anticapitalistas, el resto son independientes, personas ya ligadas a Podemos Andalucía desde otras corrientes o incluso provenientes del sector errejonista, que le plantó cara en las últimas primarias. El Consejo Ciudadano Andaluz, máximo órgano de decisión entre asambleas, también avaló por mayoría el proyecto de confluencia con IU, incluida la convocatoria de unas primarias conjuntas, algo que la dirección estatal ve con muchos recelos.