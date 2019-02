La jueza aclara que archivar la causa matriz de ERE no supone que "no se vayan a investigar todas las ayudas"

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha aclarado a la Fiscalía Anticorrupción que el archivo de la causa matriz --diligencias previas 174/11-- de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos no supone que "no se vayan a investigar todas y cada una de las ayudas directas o sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo desde el 2000 al 2010".

Así lo señala la instructora en un auto con fecha de 4 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el aclara el auto de 12 de diciembre en el que decretó el archivo de la causa matriz de los ERE, desgajada en piezas separadas, a raíz de un escrito de la Fiscalía interesando la aclaración y rectificación del mismo.

Entre los motivos alegados por el Ministerio Público está que la decisión del archivo definitivo "equivale a un sobreseimiento libre conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Si se atiene al artículo 637.1 de la citada norma, "supone la existencia de una previa valoración de ausencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa".

Por contra, si es el artículo 637.2, supone una previa valoración de que el hecho no sea constitutivo de delito, y ello , señala el Ministerio Público, conllevaría "inexorablemente" el cese de toda posible actuación de investigación tanto de la Policía Judicial como de la propia instructora en el seno de esta causa, "lo que excluiría de facto el amparo pretendido en el auto de la posible recepción de nuevos atestados, pues ninguno debe proseguirse si este auto gana firmeza, y en todo caso, lógicamente a salvo de la recepción de atestados complementarios que se entreguen en el seno de las distintas piezas separadas ya formadas".

Según la instructora, el auto cuya aclaración insta el Ministerio Público "en ningún momento funda el archivo en el artículo 637.1 o 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". "Ni existe una valoración de ausencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho o de que el hecho no sea constitutivo de delito", asegura.

Para la magistrada, el archivo de la causa deviene de la consecuencia "lógica" de su división o desmembración, al tiempo que señala que "no existen en la causa hechos que sean constitutivos de delito porque han sido extraídos de la misma para ser investigados en otras diligencias".

En este punto, recuerda que el único aspecto que fue revocado por la Audiencia Provincial sobre el auto de división de la causa de los ERE lo era precisamente en cuanto a mantener las diligencias previas 174/11 como matriz y seguir investigando en ella las ayudas que ya se venían investigando en su seno "desgajándose en un futuro nuevas piezas para su enjuiciamiento cuyo diseño se realizará en atención al contenido de las sentencias que se dicten por la Audiencia Provincial y estado enque se encuentre la instrucción".

La Audiencia Provincial consideró que "debía, sin más esperas, desgajar de las diligencias 174/11 las ayudas que en ella se investigaban y abrir nuevas diligencias". A lo largo de estos años, según el auto de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, "es lo que se ha hecho" y en la actualidad "no existe ninguna ayuda, ya sea directa o sociolaboral, que estando investigada en la causa matriz, no se haya desgajado y sea investigada en otras diligencias, siendo así que las diligencias previas 174/11 han quedado vacías de contenido".

"No que exista una ausencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho o de que el hecho no sea constitutivo de delito sino que esos mismos hechos se investigan en otras diligencias con lo que no resulta procedente mantener abierta o investigar en el seno de las diligencias previas 174/11 hechos que ya vienen siendo investigados en otras causas", ha insistido.

"De mantenerse abierta las 174/11 supondría duplicidad de procedimientos sobre los mismos hechos con clara afectación al derecho de defensa de las partes que ven duplicados sus procesos", ha advertido la instructora.

Por tanto, para la juez "no existe ningún riesgo de los aventurados por el Ministerio Público". Y al mismo tiempo, asegura que la Guardia Civil "sigue y seguirá elaborando y presentando atestados sobre estas ayudas, atestado que dará lugar a la apertura de una nueva causa".

"No es que no se vayan a investigar todas y cada una de las ayudas directas o sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo desde el 2000 al 2010, sino que no se van a investigar en el seno de las diligencias previas 174/11, sino en otra nueva diligencia. Diligencia a la que se unirá, como siempre, testimonio íntegro de la causa matriz, con toda la documentación a la que se refiere el Ministerio Público", ha precisado.

De otro lado, solicita el Ministerio Público aclaración sobre cómo se va a investigar ayudas que no habiendo sido investigadas en la causa matriz, aún tampoco lo son en diligencias aparte puesto que no ha sido presentado atestado por la UCO.

En este sentido, la juez recuerda que a la UCO se le encomendó, en seno de las diligencias 174/11, la elaboración de los atestados relativos a todas las ayudas directas o sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo durante la década del 2000 a 2010. "Aún se están recibiendo atestados relativos a las ayudas directas o sociolaborales concedidas y no es de dudar que se recibirán todas, tal y como se ordenó y como viene haciendo la Guardia Civil", asegura la juez.