Un parlamentario andaluz del PP firmó un contrato para reformar su casa con una constructora investigada por presuntos sobornos

Pablo Venzal, parlamentario andaluz y vicesecretario del PP andaluz, reformó el cuarto de baño y la cocina de su domicilio de Almería a mediados de 2006, cuando era concejal en el ayuntamiento de Almería. Facto Almeriense, una empresa adjudicataria de diversas obras y trabajos en el consistorio, firmó un contrato para realizar esa reforma. Facto también pagó el viaje a Milán de Venzal y otros concejales almerienses, entre ellos el actual presidente de la Diputación de Almería y candidato al Congreso, Javier Aureliano García Molina.

Eldiario.es/Andalucía ha tenido acceso a documentos que demuestran que Facto Almeriense de Construcciones y Obras Públicas y Pablo Venzal suscribieron un contrato privado para la reforma de la casa de este último el 24 de abril de 2006. El presupuesto, según consta en la relación de precios que se adjunta al contrato, asciende a 6.058,36 euros, IVA incluido. "Los precios y las unidades que se contratan son los que se resumen en la relación valorada adjunta", se dispone en la estipulación tercera. El contrato señala que el pago por estos trabajos se realizará mediante transferencia bancaria.

eldiario.es/Andalucía dispone de la relación de precios (un presupuesto de la obra), que se acompañó al contrato. Este presupuesto se emitió el 11 de abril, una fecha anterior a la firma del contrato, que se suscribió el 24 de abril entre Facto y, supuestamente, Pablo Venzal. Al contrato se acompañó el presupuesto, mencionado explícitamente en la estipulación tercera.

Presupuesto de Facto a Pablo Venzal (se ha suprimido DNI y dirección)

Pablo Venzal ha explicado a este medio que no reconoce como suya la firma que aparece en el contrato y que, en todo caso, este nunca llegó a ejecutarse. "Al 99% creo que [la firma] no es mía. Lo que sí le garantizo es que no se llevó a término el contrato". Según El País, Venzal sí reconoció que suscribió el contrato, lo que ahora niega. El parlamentario no ha denunciado la supuesta falsificación de su firma.

En todo caso, Venzal asegura que Facto nunca realizó la obra porque era demasiado cara. En lugar de ello, la obra se realizó "por administración". Es decir, él habría adquirido los materiales y los habría puesto a disposición de varias empresas: "No recuerdo los nombres: recuerdo al que me hizo la cocina, al que me hizo la despensa...".

Los materiales los adquirió a Sanifer, Mundo Newliar, El Corte Inglés y una empresa de cocinas de la calle Granada de Almería, según Venzal, que explica que próximamente dispondrá de documentación que acredite este extremo. "¿Si yo quisiera defraudar hubiera firmado un contrato?", se pregunta el político: "En aquel entonces estaba empezando en política, y estaba pegado. La obra la tuvimos que financiar y pagar poco a poco. Fuimos a ver los azulejos a un sitio y los sanitarios a otro. Una persona que comete una ilegalidad no firma papeles, ni busca correos ni da tantos datos".

Contrato entre Pablo Venzal y Facto (se ha suprimido DNI y dirección)

Facto Almeriense era por entonces una adjudicataria habitual del ayuntamiento de Almería. Por ejemplo, en 2008, resultó adjudicataria de la construcción y gestión durante 40 años de una residencia de mayores. Ante las sospechas de la existencia de sobornos, la tramitación del expediente de adjudicación de la residencia fue denunciada por la Fiscalía ante los juzgados de Almería en mayo de 2018, según ha avanzó Nuevodiario.es y podido constatar eldiario.es/Andalucía.

El político del PP insiste en que él nunca adjudicó a Facto ninguna concesión administrativa ni ninguna obra. Este medio ha intentado recabar la versión del administrador y propietario de Facto Almeriense, sin éxito.

Viaje a Milán pagado por Facto

Se da la circunstancia de que Pablo Venzal, Javier Aureliano García Molina, Francisco José Amizián y Manuel Guzmán, concejales y alto cargo del ayuntamiento de Almería, viajaron avión a Milán en mayo de 2005. Según una factura emitida por El Corte Inglés de la que dispone eldiario.es/Andalucía, Facto Almeriense pagó los billetes de ida y vuelta de los cuatro (a razón de 1.151 euros cada uno) y la estancia de García Molina.

Venzal dice que el hecho de que su nombre aparezca en una factura pagada por Facto Almeriense, la misma empresa adjudicataria con la que aparentemente firmó un contrato para reformar su casa, es un error. "Esta empresa tenía acuerdos, no sé, fue a pagar y atendió mi pago erróneamente. Jamás he viajado con cargo a ninguna empresa".

Según consta en la factura, Facto Almeriense pagó por el viaje y la estancia un total de 5.766,84 euros. El parlamentario andaluz explica que acudió a la ciudad italiana para contratar una partida de los Juegos del Mediterráneo, y que contrató el viaje a través de una partida del ayuntamiento.

Para demostrarlo, ha facilitado a este medio un correo dirigido por un funcionario del área de cultura a Viajes El Corte Inglés, al que solicita con urgencia dos billetes de Almería a Milán para Venzal y Javier Aureliano García, ida el 18 de mayo y vuelta el 19, "ambos con cargo al área de Alcaldía". Sin embargo, la factura de Viajes El Corte Inglés recoge también un cargo en el Hotel Four Points por la estancia de Javier Aureliano García del 19 al 21 de mayo. El correo, al que no consta respuesta, está enviado desde una dirección particular, y no desde el correo corporativo del ayuntamiento.

Venzal, Javier Aureliano García Molina, Amizián y Guzmán formaron parte de la corporación dirigida por Luis Rogelio Rodríguez Comendador, del PP, que gobernó Almería desde 2003 hasta noviembre 2015, cuando presentó su dimisión para centrarse, según dijo, en su candidatura al Senado.