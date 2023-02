Andalucía autoriza dos universidades privadas en plena polémica sobre el concierto de la atención primaria

Mientras los sindicatos sanitarios y la oposición en bloque carga en tromba contra el Ejecutivo andaluz por el proyecto de orden que abre la puerta a concertar la atención primaria con hospitales privados, el Consejo de Gobierno ha aprobado este mismo martes los proyectos de ley que reconocen dos nuevas universidades privadas en Andalucía: la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), que se se trasladarán ahora al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación.

El lunes, el Gobierno de Juan Manuel Moreno admitió que está tramitando una norma para derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas -fijando por primera vez un precio a las consultas al médico de familia-, y que la misma orden permitirá a los facultativos de la privada trabajar dentro de hospitales públicos para cubrir el déficit de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Mientras la Junta esquivaba aún las críticas de sindicatos y oposición, acusándoles de preparar una “privatización encubierta” de la atención primaria, el Consejo de Gobierno presentó este martes dos medidas que arman aún más a los grupos de izquierdas: por un lado se ha dado la autorización definitiva a la puesta en marcha de dos universidades privadas en Andalucía -en un contexto de pérdida de alumnado en las públicas-; por otro se ha formalizado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas. Una tasa que el Gobierno central para patrimonios que rondan los tres millones de euros, y que en Andalucía apenas afecta a mil personas, según datos de la Consejería de Hacienda.

En dos días, el Gobierno de Moreno ha impulsado medidas de acercamiento a la empresa privada en dos de las principales políticas públicas -sanidad y educación-, a la par que esgrime la autonomía fiscal de Andalucía en defensa de un impuesto que afecta a menos de mil contribuyentes, el mismo día que el Consejo de Ministros eleva el salario mínimo a 1.080 euros, algo que afectará al 18% de los asalariados de Andalucía (426.000 trabajadores).

Dos universidades nuevas

La segunda de las universidades citadas (UTAMED) viene envuelta en cierta polémica porque la empresa matriz que estaba detrás de la que será la primera universidad on line andaluza -Medac- estuvo ligada al ex consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, fallecido en la pasada legislatura. La UTAMED contó durante su tramitación con varios informes desfavorables si bien su anteproyecto de ley recibió hace justo un año el visto bueno del Consejo de Gobierno en el que se sentaba Imbroda, en el mandato anterior, aunque para entonces ya se había desvinculado legalmente de dicha empresa. La UTAMED no solo estuvo cuestionada por el Ministerio y los rectores por aquellos informes sino que el Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido desde este octubre por Juan Marín, es vicepresidente de la Junta y exlíder de Ciudadanos en Andalucía, consideró recientemente que la UTAMED presentaba "debilidades materiales" que debían “ser solventadas con carácter previo a su reconocimiento”.

A ese respecto, la Junta ha informado este martes de que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación “ha recabado en estos meses todos los informes preceptivos requeridos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo, en los que no se incluye objeción alguna a dichos textos”, habiendo ya “culminado el resto de las diligencias fijadas, como la de audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía”. Cuentan, por tanto, con “todas las garantías” e informes preceptivos necesarios de carácter “positivo”, ha insistido el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, respecto a ambas universidades.

Un rechazo y dos renuncias

Desde que sus promotores presentaron las solicitudes hace tres años “han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones” que se les han ido realizando, de forma que “los informes preceptivos necesarios” que se requieren han llegado “sin ningún tipo de objeción” y “con un carácter positivo a la creación de estas universidades”, según ha enfatizado Gómez Villamandos.

Paralelamente, el Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento del rechazo por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la solicitud de implantación de la Universidad de la Costa del Sol. Su solicitud fue presentada el 26 de julio de 2018 y era la que llevaba más tiempo a la espera de dar el salto definitivo, que ahora se ha detenido, dentro de las ocho universidades privadas que hasta ahora aspiraban a implantarse en Andalucía, siete de las cuales fueron presentadas a partir de 2019 tras el cambio de Gobierno en la Junta con la entrada de PP y Ciudadanos. Los únicos precedentes conocidos son a Universidad Loyola, creada en 2011, y un intento frustrado de la Fernando III en 2007, que ahora parece que encauza definitivamente su proyecto universitario. Dos de esas ocho aspirantes se han quedado en el camino de manera voluntaria: la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).

Gómez Villamandos ha reivindicado la “apuesta” del Gobierno de Juanma Moreno “por la universidad pública”, así como ha advertido de que la Junta “no va a financiar estas universidades privadas, sino que va a seguir financiando, como es su obligación, el sistema público universitario” andaluz, que “irá viendo cómo se incrementa su financiación a lo largo de estos años”.

Oferta académica

La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial. Según ha detallado Villamandos, se ubicará en el municipio de Bormujos (Sevilla) y contará con dos centros, la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.

Por su parte, el proyecto docente y de investigación de Utamed, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter 'on line' y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia. Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones; en concreto, seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado “con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria”.