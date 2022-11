David Cerdá, filósofo: “Cuando tienes motivos para levantarte cada mañana, no necesitas motivación externa”

El economista, doctor en filosofía y profesional de la gestión empresarial, la educación y la ética, David Cerdá, ha protagonizado este martes una nueva jornada de ‘LR20/30: Ideas para un mundo en transformación’, el programa que retoma el Ayuntamiento de La Rinconada para el análisis de la sociedad actual desde distintos ámbitos en colaboraciones con el eldiario.es/andalucia.

En el marco de la Hacienda Santa Cruz de la localidad sevillana, y ante un grupo de alumnos del IES Carmen Laffón del municipio sevillano, Cerdá, presentado por la delegada de Hacienda del Ayuntamiento, Raquel Vega, y en una charla conducida por el periodista Juan Carlos Blanco, ha puesto sobre la mesa algunos de los conceptos más importantes a tener en cuenta de cara a un día a día en la sociedad actual, explicando, desde su visión, conceptos como la motivación diaria a aplicar en cada persona: “Cuando te mueves a ti mismo, cuando tienes motivos para levantarte cada mañana, no necesitas motivación externa”, ha dicho, para entender que “la gente que necesita que alguien le empuje a hacer cosas continuamente, no es libre del todo”.

Autoconocimiento y autoayuda

David Cerdá ha recordado, tanto a los alumnos que estaban en el auditorio como a quienes han seguido la charla online, que es importante conocerse a uno mismo para tener una actitud positiva y eficaz ante la vida, ya que “hay una labor de autoconocimiento que es inevitable, y que no puedes subcontratar a nadie”, pero marcando distancias con la autoayuda, porque entiende que eso en concreto “es gente que escribe libros para ayudarse a sí mismo, por eso se llama autoayuda”. Sin embargo, marca unas pautas sencillas para ese conocimiento propio, y “nos conocemos a nosotros mismos leyendo libros, conociendo a gente interesante y viendo películas interesantes”.

La tecnología, con matices

Cerdá no ha obviado que su audiencia presencial estaba formada por chicos y chicas que no llegaban a los 16 años, que tienen el teléfono móvil como una extensión de su cuerpo cada día, y para ellos, e incluso para cualquier persona, ha lanzado un mensaje concluyente: “Si no le cogemos el punto pronto a la gestión de la tecnología, se nos llevará por delante”, además de recordar que incluso los grandes magnates de compañías tecnológicas están intentando que la educación de sus hijos esté lejos de las pantallas que ellos mismos promueven, porque “la próxima revolución, que ya es esta, es la de la atención”, la de no estar pendiente de algo que tenemos en las manos, sino de alguien que nos explica cosas. Por eso, “la gente que tiene pasta manda a sus hijos a colegios sin pantallas”.

Eso sí, marca una pauta concreta, y no quita importancia a la necesidad de manejar una tecnología que es cercana a mucha gente, porque, “las habilidades digitales son perfectamente sencillas, y cualquier persona hasta de 70 años puede aprender con un entrenamiento medio”, con el matiz de que “hay dos grandes habilidades en el ser humano: una es el pensamiento crítico y otra es el creativo”, y todas se tienen que cultivar a diario.

"Hay que saber contar lo que queremos de una forma calmada, sabiendo hacer llegar el mensaje"; "hay cosas que nunca caducarán, como entender a otra persona, tener empatía con ella"

Eso sí, en una sociedad en la que todo va muy deprisa, este experto recuerda que “vivimos en un mundo en el que hay mucho ruido”, de modo que “hay que saber contar lo que queremos de una forma calmada, sabiendo hacer llegar el mensaje”, y enfatiza que “hay cosas que nunca caducarán, como entender a otra persona, tener empatía con ella”.

Además, un llamamiento a los jóvenes, y en general a cualquier persona que crea que en internet todo está al alcance de la mano, porque “hay muchas cosas en la red, pero antes de poder disfrutarlas hay que formarse, y ese es el problema, que no formamos a los jóvenes para que entiendan lo que es valioso y dónde hay que encontrarlo”.

Por último, un llamamiento a los jóvenes: si tuviera 20 años de nuevo “me atrevería a hacer cosas”, porque “hay que comprometerse a hacer cosas, a hacerlas bien, y va a premiar el mercado de trabajo, porque esa es la gente que se busca”.

El espacio de debate

‘LR20/30: Ideas para un mundo en transformación’ está cofinanciado con el Plan Contigo de Diputación de Sevilla (Plan de Reactivación Económica y Social).

El protagonista de este martes es, ante todo, un estudioso del comportamiento humano. Ha impartido conferencias y cursos en siete países y en seis idiomas. Tiene 30 años de experiencia en auditoría, finanzas, innovación y personas y ha ocupado puestos de dirección en multinacionales y pymes.

En la actualidad es consultor asociado en Strategy y Hueteco e Interim Manager, colabora en diversas escuelas de negocio. Publica artículos con regularidad en diversos medios (‘Disidentia’, ‘La Iberia’, ‘El debate’…) y ha traducido una treintena de obras. Es autor de siete libros, el último de ellos ‘Ética para valientes. El honor en nuestros días’.

El encuentro se puede volver a ver en su integridad en el canal de YouTube del Ayuntamiento de La Rinconada.