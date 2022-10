🎙 PODCAST | Bodeguita Casablanca, una maquinaria bien engrasada con olor a guiso de abuela

¿Te has imaginado alguna vez qué sucede en tu bar favorito antes de que abra sus puertas? Cuando todo el mobiliario de la terraza está dentro, cuando no hay clientes, cuando no hay ruido… No sé a ti, pero a mí me llamaba mucho la atención conocer ese ambiente. Y he pedido a la Bodeguita Casablanca y a Antonio, uno de sus propietarios, que me abran las puertas cuando no están abiertas. Bueno, a mí, y a ti que nos escuchas.

Suscríbete al podcast '13 minutos' en tu app de audio favorita para que te llegue un aviso automáticamente cuando haya nuevos episodios. Es gratis.