HazteOir usa otro nombre para realizar una conferencia en Cádiz

La conferencia Marxismo, feminismo y LGTBI, organizada por HazteOir, está de gira por diferentes ciudades españolas y después de provocar incidentes en Sevilla ha llegado a Cádiz. Y lo ha hecho con polémica porque la asociación ultraconservadora quiso realizarla en el salón de actos de la Asociación de la Prensa de Cádiz, (APC) pero usando otro nombre en la solicitud.

Cuando trascendió que HazteOir anunciaba la charla-coloquio en las instalaciones de la APC se produjeron múltiples quejas de particulares y colectivos de Cádiz que no entendían cómo se les facilitaba el acceso y la agrupación de periodistas gaditanos tuvo que aclarar en las redes sociales que "de ninguna manera se va a celebrar nada que venga de la mano de entidades que promueven la intolerancia".

El presidente, Diego Calvo, explica la situación del siguiente modo: "Nosotros cedemos el salón de actos a cualquier institución que la pide a cambio de las costes de abrir la sala y la luz. Nos llegó una petición de CitizenGo pidiendo hacer una charla y aceptaron las condiciones. Se les mandó un documento para formalizar la reserva e hicieron la transferencia y en ese formalismo apareció el nombre de HazteOir".

"En la Asociación no teníamos conocimiento de esto y no es que le neguemos el espacio a HazteOir, es que habíamos hablado con otra entidad. Después descubrimos que CitizenGo es la Fundación de HazteOir, pero eso no lo sabíamos. Si llegan a identificarse como HazteOir lo habríamos tenido que decidir", añade.

"Lo suelen hacer así para que no se les identifique mucho y conseguir el efecto sorpresa. Hemos cometido el error de no darnos cuenta", lamenta Diego Calvo. La conferencia, llevada a cargo por los autores ultraconservadores argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, cambió de ubicación y estaba anunciada para que se celebrara este viernes en un hotel gaditano.

CitizenGo se anuncia como " una comunidad de ciudadanos que se reúne con la finalidad de facultar e impulsar su participación en la vida pública de sus países y en el ámbito internacional" y, curiosamente, afirma que uno de sus principales valores es la transparencia.

"Nos desagrada ver nuestro nombre ligado al de colectivos que consideramos intransigentes"

La APC ha hecho público un comunicado en el que remarca que " nuestra entidad lleva años significándose además de por su compromiso con la Libertad de Expresión por la Igualdad y el respeto a todas las opciones sexuales e identidades de género, y que incluso con anterioridad ya nos hemos pronunciado públicamente e inequívocamente al respecto. Nos desagrada ver nuestro nombre ligado al de colectivos que consideramos intransigentes y que fomentan el odio. Ante esta contradicción, en el caso que nos ocupa hubiéramos necesitado de una reflexión profunda entre nuestros socios para decidir si se cedía este espacio, y en qué condiciones, a Hazte Oír. Un debate imposible de plantear, al no haber sido conscientes hasta que se ha publicitado el acto de a quien realmente se estaba cediendo la sala".

HazteOir asegura haber entregado un escrito al Ayuntamiento de Cádiz en defensa de la libertad de expresión y de la educación, como medida de protesta por no haber podido realizar la conferencia en el salón de actos de la APC, a la que acusa de censura por motivos ideológicos.