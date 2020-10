El alcalde de Cádiz a Pablo Iglesias: "No nos han podido teledirigir desde Madrid ni lo van a hacer"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', tras la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, se ha dirigido a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero para decir: "No nos han podido teledirigir desde Madrid ni lo van a hacer. La defensa de los intereses de Andalucía se tiene que hacer desde aquí, con los pies 'clavaos' en el territorio, con voces desde Andalucía, y no por caras y burócratas desde Madrid".

A pregunta de los periodistas, el alcalde gaditano ha manifestado que "desde Unidas Podemos Madrid se han intentado silenciar todas las voces territoriales que querían defender los intereses de un territorio". "Lo consiguieron en Galicia, haciendo fracasar la Marea Atlántica, lo intentaron con Cataluña y Valencia pero no han podido, y lo que les quedaba era Andalucía, que parece ser que lo han conseguido", ha añadido.

"Absoluto desagrado"

Por otra parte, ha señalado sobre la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete parlamentario del grupo Adelante Andalucía, que asistió "con bastante perplejidad a la noticia" y ha expresado su "absoluto desagrado con la decisión que se ha tomado".

"Aprovecharse de una persona cuando está de baja de maternidad para clavarle un puñal por la espalda me parece villano, traicionero y no me parece propio de una persona de izquierdas. Me parece un mamarracho lo que han hecho", ha afirmado.

No habrá ruptura en Cádiz

En cuanto a una posible ruptura de IU en el proyecto Adelante Cádiz, donde forman parte del Gobierno local, el alcalde ha descartado "absolutamente" que haya una ruptura y ha destacado la "responsabilidad de la gente de IU, que nuevamente antepone esta ciudad a todo. No hay siglas políticas, aquí lo que hay es Cádiz y los gaditanos".

"Si IU tiene algo más que decir, serán ellos los que lo hagan. Yo confío en que, por el bien de esta ciudad, ese acuerdo se mantenga, porque necesitamos un Cádiz de progreso y que avance", ha concluido.