Podemos e IU trasladan las tensiones de Adelante Andalucía a la mesa del Parlamento y acusan a Teresa Rodríguez de "transfuga"

La tensión interna entre los partidos que conforman Adelante Andalucía ha sumado un capítulo más este miércoles en el Parlamento andaluz. El secretario de organización de Podemos Andalucía, Jesús de Manuel, ha remitido una carta a la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, por la que solicita la baja en este grupo parlamentario de ocho diputados por "transfuguismo". Entre esos diputados se encuentran Teresa Rodríguez y los portavoces adjuntos Ángela Aguilera y de José Ignacio García.

Estos ocho diputados pertenecen a Anticapitalistas, grupo que se integró en Podemos en 2014. Sin embargo, acaban de materializar su baja como afiliados de la formación morada (aunque no se especifica en qué fecha) por lo que De Manuel pide su salida de la coalición. La confluencia Adelante Andalucía en la actualidad está integrada por Podemos Andalucía, Izquierda Unida, Anticapitalistas (que entraron a principios de año) y otras dos formaciones andalucistas. Este movimiento se produce después de que los anticapitalistas no hayan renunciado a su acta como diputados tras su baja como afiliados. De Manuel explica que "esa retención del acta sin el consentimiento o tolerancia de Podemos Andalucía les coloca en una situación de transfuguismo".

El pasado mes de mayo, Teresa Rodríguez y el resto de miembros de Anticapitalistas, hicieron efectiva su salida de Podemos aunque no se dieron de baja en la formación morada en espera de un relevo en la dirección. No obstante, al mostrar su voluntad de no formar parte de Podemos, la formación liderada ahora en Andalucía por Martina Velarde considera que Podemos se ha quedado sin representación en la cámara andaluza y lo califica de "secuestro" de la confluencia.

Nieto, de Izquierda Unida (IU), ha cursado la solicitud de Podemos Andalucía ya que los diputados han dejado de pertenecer al partido político en cuya candidatura concurrieron a las elecciones de 2018. La portavoz de Adelante ve "normal" que los morados "den los pasos" para recuperar esas actas. Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha contestado con otro escrito cursado a la Mesa del Parlamento andaluz recriminando la petición hecha por Nieto. "Dicha comunicación no tiene el respaldo del Grupo Parlamentario, ni refleja ningún acuerdo tomado por los cauces formales y democráticos sino únicamente una decisión personal, unilateral y carente de cualquier respaldo jurídico".

En manos de la Mesa del Parlamento andaluz

La pelota está ahora en la mesa del Parlamento, es decir, en el resto de grupos políticos de la cámara (además de la representante de Adelante, Maribel Mora). De aprobarse en la petición, estos ocho diputados dejarían de estar adscritos por lo que, según el reglamento parlamentario, les privaría de ejercer funciones representativas y reservadas a los grupos políticos. Por ello, Mora, ha solicitado la inadmisión del escrito de Nieto.

La división interna en Adelante Andalucía "está enrareciendo" las relaciones dentro de la coalición, según Nieto. La portavoz espera que se confeccione un "marco de trabajo político que permita que la actividad se resienta lo menos posible". Pero la convivencia que proponía Rodríguez a principios de mes para el grupo parlamentario no cuaja. Podemos Andalucía culpa a Anticapitalistas de romper "todos los puentes" y de haber "torcido la democracia interna de Adelante Andalucía".

Esta tarde se ha convocado una reunión del grupo parlamentario para valorar la situación. Desde la formación morada recalcan que la unidad electoral con IU "no está en cuestión". De momento, y ante la riña, Adelante ha decidido el cese temporal de Inmaculada Nieto por "haber abusado de su posición de portavoz y haber intentado expulsar" a diputados de la confluencia "sin contar con la mayoría del grupo parlamentario". Comienza otra oportunidad para evitar la ruptura. La penúltima.