Víctimas de malos tratos de Cádiz lanzan una campaña de concienciación: "Un caso de maltrato es un fracaso social de todos"

"De esto se puede salir, hay muchas personas que ayudan y hay que mandar un mensaje de esperanza". Lo dice Sofía, una gaditana de 38 años que ha pasado por el infierno de ser maltratada y que ahora participa junto a la Asociación Las Desamparadas de Cádiz en una campaña para darle visibilidad a esta lacra social.

"Agarra mi mano" es el nombre de una campaña y "Tolerancia Cero" es el lema. Con fotos de Antonio González, se van a difundir unos carteles en el que posan diferentes víctimas reales del maltrato. Aquí no hay modelos, son mujeres de carne y hueso que mandan mensajes. "Ante la violencia, da la cara. El dolor se lleva dentro" o "Nuestra unión hace la fuerza, yo no soy tu juguete" son algunos de ellos.

Los carteles ya se pueden ver en las redes sociales y también en comercios o en centros oficiales de la capital gaditana. Este sábado se celebrará un flashmob a las 12:00 horas en la plaza de la Catedral con la colaboración de la bailaora Lydia Cabello. Se interpretará la canción de Andy y Lucas En tu ventana y participarán distintas asociaciones de mujeres de Cádiz.

"Se puede salir"

Rosa Núñez, presidenta de la Asociación Las Desamparadas, explica que el objetivo de la campaña es "concienciar a la gente de que somos libres, que tenemos que estar vivas, que nuestro testimonio es lo más importante en la lucha contra la violencia de género porque con ayuda de profesionales, con medidas eficaces y con la colaboración de las instituciones, sí se puede salir". La presidenta lamenta que "nos apena que el equipo de Gobierno actual de Cádiz no nos apoye, aunque dicen que están contra la violencia de género".

Ana Domínguez también quiere mandar un mensaje de esperanza en una lucha donde queda mucho por hacer: "Cualquier violencia es detectable y más en presencia de menores porque la van a normalizar y la terminarán repitiendo como agresores o víctimas. La repercusión que esperamos de la campaña es que la sociedad entienda que cualquier caso de maltrato es un fracaso social de todos. Y hay que recalcar que un maltratador nunca será un buen padre".

"Que no le pase a nadie más"

Sofía Torres, otra de las mujeres que participa en la campaña, ofrece un testimonio desgarrador de lo que tuvo que vivir hace no demasiado tiempo: "Mi expareja bebía los fines de semana. De lunes a jueves era una persona y el resto de los días era otra. No me di a cuenta hasta que me pidió que no me maquillara, me insultaba, me tiraba cerveza encima. Quería ayudarle, pero me pegaba y me aisló hasta de mi familia por completo. Me dio una patada en la barriga estando embarazada y hoy en día estoy todavía en tratamiento".

"He decidido dar la cara porque estoy harta de tanto maltrato, de ver tantas muertes. Yo no meto en un saco a todos los hombres pero me parece muy fuerte lo que está pasando. La justicia mete preso a uno que roba a un jamón y es muy blanda con los que maltratan. Me siento orgullosa porque lo puedo contar y si él lo está viendo quiero le dé vergüenza y no le pase a nadie más. Quiero transmitir que hay salida y que si hay maltrato eso no es amor. Hoy en día soy supér feliz con mi actual pareja".