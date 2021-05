Solo puede quedar una: sindicatos y Airbus negocian la unificación de las plantas de Puerto Real y El Puerto de Santa María

El futuro de Airbus Puerto Real sigue negro. En los últimos días se ha conocido que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y los sindicatos mayoritarios de la planta UGT FICA y CCOO Industria han trasladado a Airbus una propuesta para garantizar el futuro industrial y laboral de la empresa. La noticia aportó algo de optimismo, pero el presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez, también ha manifestado esta semana que de las dos plantas existentes en Cádiz, sólo puede quedar una.

El presidente de Airbus sobre la planta de Puerto Real: "Su situación es crítica"

A pesar de este anuncio, el Comité Interempresas ha decidido suspender las movilizaciones y la huelga previstas para este viernes día 21. Sin embargo, no hay unanimidad al respecto. CGT sigue adelante con la huelga al entender que no hay motivos para relajar las medidas. Juan Antonio Guerrero, miembro de CGT, explica que "la dirección nos han dicho que ve positivo el pacto con el Gobierno, pero la opción más viable es llevar las cargas de trabajo al CBC (Centro Bahía de Cádiz) de El Puerto y a Getafe. Eso no nos vale porque deben traer carga de trabajo para que la planta de Puerto Real sea rentable. Vamos a seguir con la huelga, aunque los otros sindicatos la han dejado en suspensión".

La intención de los sindicatos mayoritarios y del Gobierno central en el pacto que están negociando es asegurar que Cádiz cuente con una planta de Airbus que se convierta en un centro industrial estable y con tecnología de primer orden para que se garantice su competitividad a largo plazo. Pero esto, según fuentes de Airbus, lleva emparejado el cierre de Puerto Real.

A pesar de que la empresa no se atreve a asegurar que la planta de Puerto Real se va a cerrar, Guerrero lo tiene claro: "Si se llevan las cargas de trabajo y los empleados a otras plantas, está claro que cierra". Este viernes se ha vivido una jornada tensa con la presencia de piquetes informativos en la factoría gaditana.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha hecho un llamamiento de movilización a toda la Bahía de Cádiz con objeto de "parar el anunciado cierre de la planta de Airbus en Puerto Real". Kichi ha desvelado que envió una carta pidiendo una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación de la planta de Airbus en Puerto Real, y ahora, un mes después, ha recibido una contestación negativa de su jefe de Gabinete. "Ésta es la relevancia que Pedro Sánchez le da a una de las mayores preocupaciones de esta ciudad y de la Bahía de Cádiz".

La intervención política

Adelante Andalucía ha mostrado su apoyo total a la convocatoria de huelga convocada por la CGT en los centros de Airbus, al tiempo que ha reiterado que el mantenimiento de la planta de Puerto Real es una cuestión fundamental en el conflicto. La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha remarcado que "podríamos organizar un tour turístico por todas las plantas de tecnología avanzada que ha construido la Junta de Andalucía o el Estado con dinero público, que sólo han dado empleo a quienes han construido las naves y que ahora están vacías y criando polvo. Esa solución no nos vale en ningún caso, ni tampoco trasladar la producción a El Puerto de Santa María o a Getafe, porque eso supone la destrucción de empleo en las subcontratas, que es la mitad del empleo que genera esta planta de Puerto Real”.

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Isabel Franco, ha calificado de “barbaridad” y “contradictorias” las afirmaciones de Alberto Gutiérrez sobre el cierre de la planta de Puerto Real. "La empresa prevé una mejora sustancial de sus cifras de negocios en 2021, cuando se establezca la normalidad en la aviación civil, para lo que ya falta muy poco”. Además, la diputada andaluza ha resaltado el plan de viabilidad propuesto por Gobierno y sindicatos “que demuestra que Puerto Real está en condiciones para seguir operativa. Sería un contrasentido irse de la Bahía de Cádiz y cerrar esta planta”.

“No entendemos cómo al Gobierno, que presume de ser progresista, de izquierdas y obrero, no se le cae la cara de vergüenza al descubrirse que sólo se han dedicado a dar titulares vacíos para acallar a los trabajadores y no han sido capaces de mediar con la multinacional para exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales y la responsabilidad con el tejido productivo de una provincia que siempre ha facilitado su desarrollo empresarial”, explica María José Jiménez, Coordinadora Territorial de AxSí.