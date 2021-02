El presidente de Airbus sobre la planta de Puerto Real: "Su situación es crítica"

El presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez, ha manifestado su confianza en poder salvar la planta de la compañía en Puerto Real (Cádiz), que cuenta con cerca de medio millar de trabajadores, aunque ha advertido de que "su situación es crítica".

En el evento 'NEF Tendencias' organizado por Nueva Economía Fórum, Gutiérrez ha asegurado que la compañía está "buscando soluciones" en el marco de la negociación con los agentes sociales. Además, ha manifestado su preocupación por el hecho de que la planta se sitúa en "una zona reprimida", por lo que se ha comprometido a hacer lo posible para "maximizar la carga de trabajo y el empleo".

Sobre la situación de la planta de Puerto Real ha explicado que los problemas se deben a la paralización de la construcción del avión gigante A380, que es el que supone la mayor carga de trabajo de la planta y que Airbus ha dejado de producir, por lo que la actividad es mínima.

En este sentido, ha recordado que Airbus decidió incrementar su presencia en Cádiz con la creación de esta fábrica, cuyo mayor potencial es la proximidad a la Bahía, que la hace atractiva para la fabricación de grandes aviones.

No obstante, ha señalado que Airbus "es una multinacional con presencia española y vocación europea", lo que permite "compensar actividades de un sitio y otro" y afrontar situaciones extremas como la provocada en la pandemia, en la que ha reducido un 40% la producción de aviones comerciales.

En este sentido, Gutiérrez ha indicado que en España la compañía todavía tiene pendiente amortizar 600 puestos de trabajo de los cerca de 1.700 que acordó reducir el pasado mes de marzo, con motivo del inicio de la pandemia.

Así, ha destacado que hasta el momento se ha logrado aplicar básicamente con medidas "no agresivas" como salidas voluntarias o prejubilaciones, y ha asegurado que la voluntad es seguir en esta línea a través de la negociación con los agentes sociales. No obstante, ha advertido de que "no está descartado" tener que aplicar un plan de despidos forzosos, aunque "no es la ruta con la que trabajamos".

Macroproyectos con fondos europeos

Gutiérrez ha destacado el macroproyecto en el que está trabajando de la mano de Iberia, al que podrían sumarse otras compañías como Vueling, Aena o Enaire, que optará a recibir los fondos europeos para el desarrollo de la industria aeronáutica.

Sobre este proyecto, defendió que invertir en el sector aéreo puede permitir multiplicar los recursos, ya que cada euro se puede convertir en 2,6 euros de crecimiento adicional del PIB, gracias en parte a su vinculación con el turismo.

Además, el presidente de Airbus España ha subrayado que la conectividad y la movilidad "seguirán creciendo exponencialmente", ya que el objetivo es "movernos más sin emisiones y no movernos menos para emitir menos".

Sobre los resultados del ejercicio 2020, ha destacado que Airbus ha tratado de hacerlo "lo mejor posible" durante la pandemia y ha resaltado que en España gran parte de la actividad está basada en defensa, helicópteros y aeroespacial, que se han visto "menos afectados que la aviación comercial". En cuanto a la posible recuperación, Gutiérrez ha señalado que gran parte de 2021 "seguirá siendo complicado".

Plan Tecnológico Aeronáutico con 160 millones

Durante la charla de Gutiérrez también ha intervenido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que ha anunciado que el Gobierno aprobará "muy pronto" el Plan Tecnológico Aeronáutico, iniciativa que contará con 160 millones de euros. El ministro ha resaltado que el desarrollo de la aeronáutica debe ser "uno de los tractores" del Plan de Recuperación de la economía española, en línea con los objetivos marcados desde la Unión Europea.

En este contexto, el ministro ha abordado el momento en el que se dispongan de aviones comerciales que no emitan dióxido de carbono, lo que Gutiérrez ha situado en 2035.

En concreto, el presidente de Airbus en España ha señalado que la compañía trabaja con ese objetivo, que se puede lograr gracias al hidrógeno y a la electrificación de los aviones.

Por otro lado, Gutiérrez ha valorado la futura aprobación del Plan Tecnológico Aeronáutico y ha defendido el impacto de este tipo de iniciativas en el sector.

Así, ha señalado que otros planes similares lanzados en 1993 y 2003 con una dotación de 260 millones llegaron a generar un retorno de inversión de 44.000 millones, ya que permitieron posicionar a España como referente en el uso de la fibra de carbono, algo que podría volver a ocurrir ahora si el país se posiciona como referente de la electrificación en la aviación.