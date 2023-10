Cómo una subvención europea que parecía una buena idea se ha convertido en un “infierno” para los vecinos de La Asunción de Jerez

“Ahora nos estamos dando cuenta de lo bien que estábamos antes de empezar esta rehabilitación. Con haber pedido un pequeño préstamo nos habría valido para hacer unos cuantos arreglos, pero nos dijeron lo de la subvención y cometimos un gran error porque ahora nos han dejado tirados, con las casas peor que antes y con el miedo de tener que devolver un dinero que no tenemos”, explica Rafael, uno de los 2.300 vecinos del barrio de La Asunción de Jerez que se encuentra en esta surrealista situación.

Los males empezaron cuando el presidente la Asociación de Vecinos, Ildefonso Tenorio, les habló de una ayuda que daba la Unión Europea. “Nos dijo que era un buen dinero y que el barrio tenía que mejorar porque ahora teníamos la Universidad al lado y la nueva Comisaría. Si hubiéramos sabido lo que íbamos a pasar por pedir esa subvención, nunca lo habríamos hecho”.

Le hicieron caso al presidente de la Asociación de Vecinos, que fue la persona encargada de realizar los trámites para que la subvención les fuera concedida. La zona había sido declarada Área De Rehabilitación Integral (ARI), una figura recogida por la Junta de Andalucía para desarrollar actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbanas mediante la coordinación de las administraciones en zonas modestas.

La subvención llegaba de los fondos europeos ITI (Iniciativa Territorial Integrada) después de que las comunidades de propietarios presentaran unos proyectos de rehabilitación para acceder a estas ayudas. Los vecinos empezaron a organizarse a través de los presidentes de los bloques para gestionarlo, sin saber que la obligación de ser promotores iba a ocasionarles muchos disgustos. Fueron 5,9 millones de euros recibidos tras ser aprobado el proyecto. La labor de la Consejería de Fomento y la Delegación territorial de Cádiz era la de tramitar y fiscalizar la subvención. La Junta de Andalucía debía velar para que la documentación fuera correctamente justificada, pero las cosas no han funcionado bien.

En octubre de 2023, las obras no se han terminado o se han terminado mal, a juicio de los vecinos. Y, además, les dicen que si las obras no se acaban a final de año tendrán que devolver con intereses tres millones de euros ya cobrados para la ejecución de la obra. Y las miradas se centran en la figura de Ildefonso Tenorio, presidente de la asociación vecinal La Integración de La Asunción, que iba a ser denunciado por los vecinos pero que finalmente dejará su sitio en unas próximas elecciones.

La Junta asegura que se ha volcado “desde el primer día”

La Junta de Andalucía ha atendido a este periódico para hablar del caso. Aseguran que se han volcado “desde el primer día en la rehabilitación” En primer lugar, afirman que la Junta puso en marcha una convocatoria de ayudas a través de la ITI de Cádiz que ha posibilitado que estos vecinos dispongan de los fondos para actuar en sus edificios. Posteriormente, una vez concedida la ayuda, afirma haber ido de la mano del Ayuntamiento de Jerez, manteniendo numerosas reuniones para asistir, asesorar y ayudar a las comunidades de propietarios, la empresa y la dirección facultativa en la ejecución de las obras“. Los vecinos lamentan que nunca se ha llegado a producir una reunión con todas las partes implicadas sentadas al mismo tiempo.

“El desarrollo de estos trabajos depende de la dirección facultativa y de los propios vecinos. Pese a ello, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez se han involucrado para tratar de que estas actuaciones se culminen, ejerciendo de mediador para unir a todas las partes y arrojar claridad a todos los pasos que deben dar en este proceso”, asegura la Junta.

Este programa de la ITI de Cádiz se ha llevado a cabo en barriadas de todos los municipios mayores de 50.000 habitantes, con un desembolso por parte de la Junta de 28 millones de euros. En todos ellos se ha desarrollado “satisfactoriamente, beneficiando a más de 2.300 familias de la provincia de Cádiz”, añade la Junta de Andalucía.

No es el caso de La Asunción, que se ha encontrado por el camino con la subida de precio de los materiales, lo que ha provocado un descuadre de las cuentas previstas. Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, dijo al respecto que “si los vecinos se encuentran ahora con que, efectivamente, los materiales han subido, pues que el Ayuntamiento aporte un poquito, que no va a pasar nada”. El Ayuntamiento de Jerez, cuando gobernaba el PSOE en la ciudad, pidió a la Junta que incrementara el presupuesto que había librado inicialmente por la subida del 30% del coste de los materiales.

Para el Ayuntamiento, la realidad de la rehabilitación es compleja

La alcaldesa de Jerez actual, María José García-Pelayo (PP), reconoce que el proyecto es de una gran complejidad: “Vamos contra viento y marea trabajando con Emuvijesa (empresa municipal de la vivienda), con la Junta y con los vecinos para intentar que se cumplan los calendarios. Estamos hablando del 31 de diciembre como fecha tope no sólo para que las obras estén realizadas, sino para que estén justificadas. Espero que nos encontremos en el mes de diciembre en un escenario positivo. Por parte del Ayuntamiento se están dando todos los pasos para que así sea y una de las primeras medidas que tomamos al llegar al Gobierno fue abrir una oficina de Emvijesa en la propia barriada de La Asunción”, oficina que los vecinos aprecian pero que, aseguran, “no soluciona”.

“La realidad de la rehabilitación de La Asunción es compleja porque se ha hecho sin agente rehabilitador y sin la participación directa del Ayuntamiento. Se ha hecho desde la propia autonomía vecinal y eso en la gestión de los proyectos de rehabilitación al Ayuntamiento le complica y a la Junta también le dificulta. Teniendo en cuenta que hemos llegado en el tramo final de las obras, para nosotros es un reto y una responsabilidad enorme”, añade la alcaldesa.

Dramas económicos por ser promotores y la respuesta de Hacienda

El Ayuntamiento ha actuado como entidad colaboradora y fue quien se encargó de gestionar las solicitudes y de distribuir las subvenciones a través de Emuvijesa a las distintas comunidades de propietarios, que actúan como promotores de la rehabilitación. Esto ha provocado situaciones como la de Rita, una vecina a la que han denegado la beca a su hijo. “Varias madres estamos así. Hemos hecho un recurso porque la subvención aparece como patrimonio nuestro y realmente es un dinero que no ha entrado en mi casa. Tuve que hacer declaración de la renta y me lo pusieron como patrimonio mío, pero esa subvención va a la cuenta de la comunidad, no a la mía”. Su hijo está estudiando en Jerez un grado superior de Informática.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Agencia Tributaria, que explica por qué los vecinos tienen que asumir la situación. “En renta, las comunidades de propietarios no tributan, los que tributan son los propietarios. La subvención es una ganancia patrimonial que tributa en renta como ganancia patrimonial y va a la parte general de la base imponible. La comunidad de propietarios tiene que distribuir entre los miembros de la comunidad lo que le corresponde a cada uno en función del porcentaje de participación que tenga a través del modelo 184 y cada persona en su declaración de la renta va a declarar esa parte proporcional como ganancia patrimonial. Hay algunos a los que les perjudica porque no están obligados a hacer la declaración y por la subvención les obligan a hacerla. Por la Ley de Rentas sí se han visto beneficiados. Si hay unos gastos que no los van pagar porque les dan una subvención y se ahorran el dinero, pues es un beneficio”.

“El director general de la vivienda me dijo que la Junta había hecho más de lo que debía por nosotros”

La Junta ya ha dado varias prórrogas, porque los trabajos debían estar concluidos en julio de 2022. Se postergaron hasta septiembre, y finalmente hasta el término de 2023. Las subcontratas encargadas de los trabajos eléctricos, de fontanería o revestimientos ya alertaron hace unos meses de la dificultad de continuar con la obra por la subida del precio de los materiales, y por la imposibilidad de cobrar trabajos concluidos por cuestiones burocráticas. Las miradas se centran en la dirección facultativa y en Ildefonso Tenorio, que reunió a los presidentes de las Comunidades junto con representantes de las constructoras para que pidieran préstamos y así terminar los trabajos, cosa que no se llegó a hacer por la negativa de los vecinos.

En junio de 2023, constructoras que han intervenido en la rehabilitación de los bloques de La Asunción emitieron un comunicado en el que denunciaban que tenían problemas para cobrar por las obras realizadas en un 90% de los edificios por no haber recibido de los vecinos y de la dirección facultativa los documentos necesarios para gestionar los expedientes de las ayudas, algo que se resolvió a primeros de julio.

A pesar de ello, las obras seguían paradas y crecía la tensión. Los vecinos colgaban pancartas denunciando que la rehabilitación no se estaba realizando y algunas empresas pedían que no se les metiera presión de manera pública. A día de hoy, La Asunción está llena de vecinos con ansiedad por el estrés, personas que llevan sin aire acondicionado durante dos años, bloques sin terminar, viviendas sin repasar y numerosos desperfectos.

“Estamos cagados porque vamos a tener que devolver el dinero de la subvención. El principal culpable es la Junta, que es la responsable de administrarlo y gestionarlo. ¿De verdad va a permitir que tengamos que devolver el dinero? La Junta tiene que dar la cara y debe ponerse del lado de los más pobres. Hace poco nos reunimos con la Junta y el director general de la vivienda me dijo que la Junta había hecho hecho más de lo que debía por nosotros”, denuncia Rafael.

Las constructoras y el problema de fondo

¿Qué opinan las empresas que han trabajado en el proyecto? Ibersol ha sido la que ha estado al frente del proyecto y reconoce a este periódico que “no tiene sentido que a una barrida la consideren en riesgo de exclusión para la obtención de una subvención tan importante y a su vez se les exija una presentación documental tan extensa y complicada. En su día, en tiempo y forma, los vecinos deberían de haber exigido un protocolo de documentación con profesionales públicos o privados y prever este asunto además de obligar en las bases la contratación de personal cualificado para tal fin y no dejar en manos de personas mayores o sin preparación esta barbaridad”.

Sobre los malos acabados en muchos bloques aseguran desde Ibersol que “hay mucha desinformación. La Junta de Andalucía es muy seria en este asunto y los profesionales que vienen a recepcionar las obras son especialistas en materia constructiva que han pasado un proceso de oposición y dan el visto bueno a los distintos finales de obra. Otro asunto serán los repasos, como en toda obra”.

“¿Quién consiente que esto pase?”

Analizando todo lo vivido con perspectiva, un vecino se pregunta “dónde van nuestros impuestos. Si dicen que dan 5,9 millones y cuando se terminen los trabajos no se va a ejecutar ni el 70% de lo presupuestado, dónde va el dinero sobrante, por qué hay trabajos sin hacer, quién consiente que esto pase. Nos hemos enterado de que se ha dado otra subvención para Icovesa, en Jerez, por valor de 9 millones y veo el cartel de la misma constructora que nos está haciendo sufrir tanto”.

Se acerca el temido fin de año y los vecinos esperan que haya alguna solución. “A 31 de diciembre debe estar terminado y los expedientes cerrados o tendríamos que devolver la subvención. A la dirección facultativa estamos hartos de pedirles documentación y no nos la dan. Parece que cuanto menos se sepa, menos se puede luchar”.

Adelante Andalucía y una pregunta al Parlamento Europeo

Los vecinos y vecinas de la barriada de la Asunción de Jerez, a través de Adelante Andalucía Jerez, han registrado una pregunta en el Parlamento Europeo para poder esclarecer las responsabilidades de las administraciones en esta subvención. “Más allá de ayudarnos a rehabilitar nuestro barrio, nos han sumido en todo un infierno a todos los niveles. Fueron engañados para hacerse promotores de la obra y la rehabilitación comprometida está lejos de concluirse en el tiempo y forma estipulados”, señalan.

¿Qué responsabilidad tendrían tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Jerez (como entidad colaboradora) en el caso de que la rehabilitación no se concluya en tiempo y forma? ¿La Junta de Andalucía podría pedir una ampliación del plazo de ejecución de la obra? Son las preguntas lanzadas y que han contado con el respaldo del eurodiputado Miguel Urbán. Preguntas que siguen sin respuesta a día de hoy.