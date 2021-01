La vacuna Pfizer llega a Gibraltar a pesar de 'Filomena' y el Gobierno anima a la población para que la use

Bajo la lluvia, Gibraltar esperaba esta tarde de sábado la llegada de la vacuna de Pfizer, a bordo de un avión de la Royal Air Force, procedente de Gran Bretaña. Por la mañana, amainó 'Filomena', la tormenta que provocó destrozos de diversa índole en la Bahía de Algeciras. O de Gibraltar, según sean inglesas o españolas las cartas marinas. Así que medio mundo cruzaba los dedos para que la tormenta no impidiese su llegada. A las cuatro, el avión sobrevolaba Bristol: “Estas vacunas requieren una gestión especialmente delicada. El requisito de transporte en hielo seco hace imposible su traslado mediante aviones comerciales o privados que puedan aterrizar en Gibraltar”, había explicado ya Fabian Picardo, un poco antes, en conferencia de prensa.

A bordo de un avión de transporte militar, un A400M de la RAF, viajaban seis contenedores frigoríficos de la vacuna Pfizer-BioNTech. El aparato había viajado hasta la Roca desde la base Brize Norton de la RAF. En nombre de la Foreign, Commonwealth and Development Office, la vacuna fue entregada a efectivos del Regimiento Real de Gibraltar para su rápido transporte al Hospital de San Bernardo.

“Un total de 5.850 dosis de la vacuna se mantuvieron a -70⁰ C en un embalaje con temperatura controlada con 10 kg de hielo seco a bordo del A400M. Estas vacunas se utilizarán para vacunar a los trabajadores de primera línea de Gibraltar y a los miembros de mayor riesgo de la población gibraltareña”, afirmó un portavoz militar.

James Heappey, ministro británico de las Fuerzas Armadas, había saludado esta operación sacando músculo de su departamento: “Las Fuerzas Armadas del Reino Unido han dado un paso adelante para apoyar a los ciudadanos británicos, donde quiera que estén, desde el comienzo de la pandemia del Covid-19. Tras la entrega de miles de vacunas por parte de la RAF este fin de semana, los aviadores, marineros y soldados de las Fuerzas Británicas de Gibraltar están trabajando juntos para administrar la vacuna salvavidas en los brazos británicos lo más rápido posible”.

Junto con la entrega de estas vacunas vitales, personal de las Fuerzas Armadas del Real Regimiento de Gibraltar y otro personal militar con base en Gibraltar “se mantendrán preparados para proporcionar asistencia logística al Gobierno de Gibraltar en su respuesta a la pandemia”.

Temperatura ultra baja

Cuando el avión aterrizó en el Peñón, todo estaba previsto para trasladar las vacunas hasta los congeladores criogénicos, que ya llegaron hace semanas y que han sido instalados en el sótano del Hospital de San Bernardo. Allí, donde la ministra de Salud y Asistencia, Samantha Sacramento, recibió el preciado cargamento, se mantendrá a la temperatura de -75 grados centígrados: “Estoy encantada de que ahora tengamos muchos miles de dosis de la vacuna en nuestros congeladoresr”, afirmó dicha responsable ministerial.

“La llegada de esta vacuna es una demostración de nuestro trabajo con el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Ministerio de Defensa como parte de la familia británica de naciones, un ejemplo asombroso del poder de la ciencia y una oportunidad para cada uno de nosotros de ser inoculados contra el mortal Covid-19. Ya me he inscrito para la vacuna e insto a todos a hacerlo y de esa manera ayudarnos a dar la vuelta a la esquina y conseguir que Gibraltar y nuestra economía y las finanzas públicas vuelvan a la normalidad".

Según concretó la ministra, este domingo se iniciará la vacunación entre los residentes de la Tercera Edad y personal de dichos servicios residenciales (Elderly Residential Services, ERS) recibir la vacuna junto con los trabajadores de primera línea de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) y la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency).

“El lunes se abrirá el centro público de vacunación en el antiguo Centro de Atención Primaria de Casemates Square, que permitirá vacunar a más de 500 de las personas más vulnerables por día –afirmó Sacramento--. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Cada inyección que damos a partir de mañana comienza a reducir la probabilidad de que la gente de Gibraltar se enferme gravemente o incluso muera. Tan pronto como sea mi turno estaré recibiendo esta vacuna.”

También el Director Médico de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar, el doctor Krishna Rawal, animó a la población a vacunarse: “No tengo ninguna duda de que tener esta vacuna es lo correcto. Durante toda la pandemia he seguido el consejo de protegerme a mí y a mi familia y de mantenerme en forma y bien para servir a nuestra comunidad. La vacuna es ahora la mejor manera de hacerlo y me enorgullece decir que, como médico de primera línea, estaré entre los primeros en ser vacunados mañana. Le pediré a todo el personal de la GHA y a los pacientes que se vacunen cuando sea su turno".

El Director de Salud Pública de Gibraltar, el doctor Sohail Bhatti, insistió en esta misma línea: “Por favor, aproveche la oportunidad de ser liberado de la pesadilla del año pasado y libérese del miedo y la incertidumbre. Cuando sea mi turno estaré tomando esta vacuna.”

"Somos afortunados en Gibraltar de haber recibido esta vacuna antes que muchos otros países que todavía están esperando”, comentó la doctora Valerie Flores, directora del Centro de Atención Primaria.

En esta primera entrega que el Reino Unido distribuye en Gibraltar y en los otros territorios de ultramar, se calcula que viajan 5.850 dosis de la vacuna. Se espera, según una comunicación oficial del Gobierno gibraltareño, que la segunda entrega del fármaco se realice a finales de enero: “El objetivo es haber vacunado a todos los mayores de 70 años con al menos una dosis para mediados de febrero, suponiendo que las vacunas lleguen según lo previsto”.

A las cinco de la madrugada, saldrán del Hospital de San Bernardo y se prepararán para que, a partir de las ocho, se dispensen en los distintos centros de la Tercera Edad con que cuenta el Peñón. Primero, les tocará a los cuidadores y luego, a los residentes. Según la estadística diaria que facilita el Gobierno de Gibraltar sobre el impacto local del Covid-19, la curva de contagios está decreciendo levemente pero sigue ascendiendo entre las personas acogidas a los diferentes establecimientos geriátricos.

“Una reducción lenta de la curva”

Este sábado, el número de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia ascendía a 3.109, pero los casos activos se redujeron a 1.140, 69 menos que el día anterior, un dato significativo para una población de 33.000 habitantes. El viernes, en víspera de la llegada de las vacunas, el número de muertos pasó de 11 a 12: “Estamos comenzando a ver una reducción lenta de la curva de infecciones, pero no es suficiente”, matizó Picardo, tras dar las condolencias públicas por el nuevo fallecimiento.

“Resulta realmente impresionante considerar que más del 33% de todos los casos totales de Covid detectados desde la primavera en Gibraltar se encuentren activos en estos momentos –añadió Picardo–. Esto significa que algo más de un tercio del número total de casos detectados en el último año se han infectado durante las últimas dos semanas”.

También ha disminuido, por lo tanto, el número de personas que se encontraban en autoaislamiento, que ahora son 2.270 gibraltareños, 87 menos que el viernes. Esta cifra, como suele aclarar la Autoridad de Salud de Gibraltar, incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos. También desciende en una persona el número hospitalizados en planta Covid-19, que pasan a ser 22. Sin embargo, hay dos pacientes más en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ahora se registran diez internos, algunos de ellos con respiración asistida.

Donde han aumentado los casos, según este registro, es precisamente en los Servicios de Residencia para la Tercera Edad, ocho más, hasta situarse en 94. Así que serán ellos los primeros beneficiarios de la vacuna: “Las primeras vacunas serán administradas a nuestro personal hospitalario de primera línea a las 8 am del domingo. A las 9 am, comenzaremos a tener los primeros pacientes vacunados en ERS (Residencias de Tercera Edad)”.

“Será un momento de enorme alivio personal para mí y para todos los miembros del Gobierno y, sin duda, para todos en esta Comunidad –profetizó–. El lunes a las 8:30 am comenzaremos el proceso de vacunación de la Comunidad. Evidentemente, si la llegada de las vacunas a Gibraltar se ve retrasada por cualquier motivo operativo o climatológico, estos plazos tendrán que ser retrasados. Pero estamos preparados”.

Para mayores de 70 años

Como parte del programa de vacunación de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA), ya se ha empezado a contactar con personas mayores de 70 años para ofrecerles una cita para la vacuna.

“Cualquier persona mayor de 70 años con quien la GHA no se haya puesto en contacto podrá registrarse para obtener la vacuna mediante la web gha.gi.—explicó Picardo–. También se podrá encontrar el enlace en mis perfiles de redes sociales. En este momento, resulta importante que el público en general no se ponga en contacto con la GHA para solicitar una cita. Por favor, simplemente regístrense online y esperen a ser contactados para ofrecer una cita según el orden de prioridad dictado por los criterios establecidos”.

El ministro principal agradeció a la familia Massías, que mantiene varias empresas en la Roca, que haya puesto a disposición del Gobierno, sin cargo y durante tres meses, el antiguo Centro de Atención Primaria, ubicado en el Centro Comercial Internacional (International Commerce Centre, ICC). Allí se llevará a cabo el programa de vacunación en el centro de la ciudad. El aparcamiento de dicha área comercial, en estos casos, también será gratuito.

Cinco días confinados

El Peñón no ha visto recrudecida en exceso su frontera por el Brexit, pero apenas hay tráfico por la Verja, ya que los gibraltareños llevan cinco días confinados, con las calles prácticamente desiertas, los colegios cerrados al menos hasta el día 25 de enero y el sector de hostelería, reducido a la venta y distribución de comida a domicilio. Sin embargo, aunque aún sea pronto para echar las campanas al vuelo, parece que dicho recurso vuelve a dar resultado: “Ahora, la decisión de continuar el confinamiento social naturalmente tendrá consecuencias sociales y económicas”, lamentó Picardo, que anunció un ambicioso plan de apoyo a las empresas y arrendadores afectados por el confinamiento, con ayudas directas y exenciones de tasas.

No se administrará la vacuna a quien no lo desee. El orden en que se ofrecerán las dosis seguirá una versión modificada del programa de prioridades del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido y se establecen como grupos de riesgo prioritario, de forma progresiva, los residentes de tercera edad y sus cuidadores, los mayores de 80 años, los mayores de 70 años y los trabajadores sanitarios y sociales de primera línea, o las personas extremadamente vulnerables desde el punto de vista clínico. Luego, irán los mayores de 65 años, todas las personas de 16 a 64 años de edad “con afecciones de salud subyacentes que las pongan en mayor riesgo de enfermedades graves y mortalidad”, los que tengan entre 50 y 65 años de edad, los que tengan entre 16 y 50 años de edad y, finalmente, todos los trabajadores transfronterizos que no sean trabajadores sanitarios y sociales y tengan derecho a asistencia sanitaria gratuita en Gibraltar.

En el ámbito de los trabajadores sanitarios y cuidadores en general, en su conjunto, según datos de 2018, los últimos disponibles, Gibraltar daba empleo a 708 personas, de las que 273 eran entonces de nacionalidad española, pero pueden haberse incrementado tras la apertura de nuevas unidades geriátricas. Otro tanto ocurre en los hospitales, donde la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar calcula que trabajan no menos de medio centenar de sanitarios de nuestro país, incluyendo a varios médicos, que también serían beneficiarios inmediatos de la vacuna.

La gran incógnita estriba en cuanto al número de cuidadores que visitan a los ancianos en sus domicilios particulares y a menudo en régimen de economía sumergida. Juan José Uceda, de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, viene a insistir desde hace tiempo en que, entre los grupos prioritarios a la hora de dispensar la vacuna, también habría que incluir a “todos quienes traten la dependencia en casas particulares o a las personas que acceden a hospitales y residencias desde la calle".