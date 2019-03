"El cambio climático nos roba el futuro a los jóvenes"

Marta Bordons apenas supera la veintena, pero suple la veteranía con unas enormes dosis de ilusión y determinación. Le hace hincapié al periodista en que no es la líder en Sevilla del movimiento ecologista internacional y juvenil Fridays for Future (Viernes por el Futuro, en España bajo el nombre de Juventud por el Clima), sino una de sus organizadoras.

En cualquier caso, a esta estudiante de traducción, interpretación y humanidades de la Universidad Pablo de Olavide no le escasea la capacidad de liderazgo. Forma parte de ese nuevo 15M impulsado desde gélidas tierras nórdicas y que lucha por algo tan elemental como la supervivencia.

Desde diciembre, la adolescente Greta Thunberg es conocida más allá de Suecia, donde comenzó una huelga semanal, los viernes, contra el cambio climático, por haber instado, con dureza y determinación, a los políticos de todo el mundo a que actúen contra la crisis del clima: "Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no". Así lo cree también la sevillana Marta Bordons, que se unirá este viernes 15 de marzo a la movilización mundial contra el cambio climático. Los ojos están puestos en los más jóvenes.

¿Qué te ha impulsado a unirte al movimiento Fridays for Future?

Desde hace bastante tiempo empecé a preocuparme por la situación climática. Estuve estudiando mi Erasmus en Bonn (Alemania) y allí dejé de comer carne y pescado y a ser más consciente del uso loco que hacemos del plástico, un residuo que va a estar durante miles de años en nuestro entorno y que solo hemos usado cinco minutos. Al llegar a Sevilla, me asocié a Greenpeace y aprendí lo que está ocurriendo con los océanos, los pesticidas y las abejas, la agricultura intensiva, la ganadería industrial o la deforestación, entre otros temas.

¿Y qué te pareció todo aquello?

Me parecían injusticias: unos cuantos se están lucrando, mientras destruimos el planeta. No nos estamos preocupando de que los recursos vuelvan a reutilizarse. Deforestamos pero no reforestamos, usamos energías fósiles en vez de renovables. Son cosas que me parecen muy lógicas, pero a los partidos y los responsables políticos no parecen importarles. En el Fridays for Future nos resulta muy lógico lo que dice la joven activista sueca, Greta Thunberg: los jóvenes necesitamos un mundo donde podamos vivir y resulta increíble que los políticos no se estén preocupando eso. Los estudiantes estamos cumpliendo nuestra función social, mientras los políticos no cumplen con la suya: escuchar a los científicos.

Marta Borbons

¿El cambio climático es ya una realidad?

Aunque en España sólo empiezan a llegar los primeros síntomas, el cambio climático ya es una grave realidad en otros países, donde hay refugiados del clima, deshielo y otros efectos. No sé por qué estamos esperando hasta el último momento.

¿Por qué es importante que sean los jóvenes los que luchen contra el cambio climático?

Ahora mismo en España somos miles de estudiantes organizando esto, tenemos grupos de whatsapp y estamos usando las redes sociales para organizarnos. No podemos cambiar las leyes, pero sí presionar. Somos la siguiente generación, pero nos están robando el futuro y nuestra posibilidad de vivir. Nos preocupa la crisis climática porque nos va tocar a nosotros afrontarla y vivir sin recursos.

¿Es Greta Thunberg un ejemplo solo para los jóvenes o también para los mayores?

Es un ejemplo para todo el mundo. Consiguió que sus padres redujeran sus viajes en avión (la madre es cantante lírica) y que comieran menos carne. Están surgiendo grupos de escritores, abuelos o psicólogos por el futuro. El movimiento está influyendo a adultos y queremos que los políticos no lo aprovechen solo para hacerse la foto, sino para tomar medidas reales. Hemos llegado a un punto en el que pensamos que los políticos no van a cambiar su manera de pensar. Como dijo Thunberg en Naciones Unidas: aunque me ignoréis, lo tengo que decir. Nosotros vamos a hacer igual.

¿Cuáles son las herramientas que estáis utilizando?

Tenemos el apoyo de muchas asociaciones, eso nos está ayudando mucho en difusión y en sentirnos respaldados. No queremos que nos reconozcan con ningún partido. Queremos ser apartidistas, porque luego pasa lo que pasa. Dependiendo de la provincia somos más o menos personas, en Madrid o Barcelona puede haber unas 300 personas. Estamos buscando difusión en medios y financiación. Queremos que el movimiento continúe todos los viernes, que no sean solo concentraciones, sino talleres de reciclaje, intercambio de ropa y que el movimiento crezca más. Que vayamos aprendiendo una manera de existir que sea más ecológica y que la huella de carbono no sea tan terrible.

¿Y en Andalucía?

En España, son 30 las provincias donde se ha convocado la huelga. En Sevilla somos 20 personas y, como te decía, contamos con el apoyo de asociaciones. Es mucho trabajo organizar una huelga a nivel internacional, en tan solo un mes. Creo que este viernes va a marcar un antes y un después.

Precisamente la manifestación tiene lugar una semana después del 8M, que volvió a unir a millones de personas feministas en calles de todo el mundo. ¿Os favorece? ¿Hay un nexo de unión entre feminismo y ecologismo?

Pensamos que el ecologismo tiene mucho que ver con el feminismo: es interseccional, igualitario y justo. No puede ser que reciclemos aquí, pero las baterías se hagan con coltán de otros países. El ecofeminismo, que engloba el feminismo y el ecologismo, busca respetar a las personas y no aprovecharse de nadie. Queremos parecernos al feminismo, en el sentido de ser justos con todo el mundo, sin marginar a ninguna persona. Las mujeres somos las que menos huella de carbono generamos, pero las que más sufrimos los efectos del cambio climático.

¿Crees que el movimiento ecologista necesita un relevo generacional?

No sé si un relevo, pero hace falta más conciencia en la juventud. Nos están llegando mensajes de estudiantes de instituto, interesados en saber si hay huelga en sus institutos, pero es complicado que los institutos se movilicen. No hace falta que sean huelgas, pero sí estaría bien que se hicieran jornadas o sentadas. Lo importante es generar concienciación, sin importar la edad. Los científicos son muy pesimistas, como Greta (Thunberg). Aunque a nivel científico ya está resuelto cómo luchar contra el cambio climático, el ecologismo recibe poco apoyo electoral.

¿Por qué?

Parece que las políticas solo intervienen cuando estamos a punto de desbordarnos. Es como el ébola que llevaba mucho tiempo pasando en otros países y hasta que no llegó a España no nos preocupamos. El cambio climático no nos está afectando tanto de momento y me temo que no actuaremos nada hasta que no tengamos nada que comer y sea una emergencia.

¿Por qué es importante la lucha ecologista en una región como Andalucía?

En Andalucía, el cambio climático va a afectar, por ejemplo, a provincias como Cádiz, donde el nivel de mar va a crecer mucho a causa del deshielo, o a la ribera del río Guadalquivir, que se va a secar. Tenemos que empoderarnos, mostrar que nos preocupa y tenemos que hacerlo por puro egoísmo, por nosotros mismos.

Frente a la crisis climática, ¿hay esperanza?

Sí, los científicos han dicho que hay que seguir con esto y en que los cambios que tienen que hacerse ya. Creo que el movimiento Fridays for Future se manifiesta, porque tenemos esperanza en que se hagan bien las cosas. No tenemos confianza en los políticos, pero sí en nosotras y en las personas sensatas.