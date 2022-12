Ahora sí: Sánchez nos regalará por Reyes la ley más progresista de la historia mundial

El Gobierno de España sigue decidido a demostrar por qué es el más progresista de nuestra historia. Si, tal y como publicaba hace unos días este mismo diario (https://www.eldiario.es/economia/espana-lidera-vuelco-mitos-neoliberales-union-europea_1_9812636.html), ha puesto patas arriba dos los mitos neoliberales, hoy mismo daba un paso más: la ley de vivienda que iba a entrar en vigor de manera inminente se queda en un cajón. España tendrá otra nueva ley de vivienda, mucho más ambiciosa, tanto que, por fin, acabará con los 100 desahucios diarios que de media siguen poniendo en la calle a gente como la señora Rosario, del distrito madrileño de Vallecas.

Ya saben, el pasado día 22 a esta anciana, mientras la atención mediática se centraba en el sorteo de Lotería de Navidad, le tocó el gordo. Gracias a una estrategia novedosa, el juzgado adelantó por la puerta de atrás su desahucio, previsto para el mes de enero, sin tiempo para que se enterara su abogado. A la calle de madrugada, por sorpresa y en pleno invierno. Bueno, a la calle exactamente no, porque Rosario es una activista de la PAH y, por fortuna, antes de acabar sus días debajo de un puente, ya está ocupando otra vivienda con otros compañeros (https://ctxt.es/es/20221201/Politica/41646/senora-charo-pah-vallecas-desahucio.htm). Sí, la septuagenaria Charo, que percibe una ayuda de 300 euros mensuales, es una de esas terribles okupas que están poniendo en jaque la seguridad nacional.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ha admitido que la ley ley de vivienda que su gobierno aprobó este mismo año no debe entrar en vigor. Él mismo reconoce que esa ley deja fuera del control de precios al 85% del mercado actual, ya que la limitación se dirige únicamente a la empresas que acumulen más de 10 viviendas. De hecho, esa ley hace buenas las declaraciones del exministro Ábalos, que admitió que en España la vivienda es un bien de mercado y no, como creían algunos ilusos, un derecho constitucional (https://www.eldiario.es/politica/erc-bildu-piden-comparecencia-abalos-negativa-imponer-techo-precio-alquiler_1_7242232.html). Lo sentimos Ábalos, con ese tipo de declaraciones es normal que te desahuciaran del gobierno más progresista de la historia.

Ha costado, pero cuando Sánchez se ha enterado desde La Moncloa que 2022 se cierra con 29.000 desahucios, se ha conmovido. Es verdad que, hace ya un año, Amnistía Internacional advirtió de que la ley incumplía el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (https://www.eldiario.es/economia/ley-vivienda-incumplir-derechos-onu-amnistia-internacional-caritas_1_8678616.html), pero Sánchez es el presidente más progresista de la historia, no el más rápido. No en vano, estaba muy ocupado aprobando leyes que afectan a nuestras instituciones: la sedición, la malversación, etc. (la del poder judicial y la derogación de la Mordaza ya, si eso, en otra legislatura). Cosas así le quitan tiempo a cualquiera para comprobar si el famoso escudo social estaba protegiendo a sus supuestos destinatarios. A fin de cuentas, España es grande, y los 29.000 desahucios del año están tan dispersados que no resulta fácil verlos.

Ahora, Sánchez va a ir más allá de meros parches (https://www.eldiario.es/economia/sanchez-diaz-pactan-congelar-precio-alquileres-renovacion-contratos-seis-meses_1_9824843.html). Va a demostrar que para algo han servido los 35.000 millones de incremento de la deuda pública que ha costado rescatar la SAREB. El banco malo (que, según el exministro Luis de Guindos, no nos iba a costar un euro) adquirió con su creación 500.000 viviendas, procedentes de las entidades financiaras que habían protagonizado la burbuja inmobiliaria. Sánchez, bien asesorado por Calviño, ha decidido que con ese medio millón de viviendas... ¡va a crear un parque público de alquiler social! De ese modo, gente como Rosario no pasará nunca las Navidades en algún improvisado portal de Belén.

El texto para esta nueva ley, por lo visto, va a ser anunciado el 6 de enero, como un regalo de Reyes del presidente a todos los españoles... Bueno, vale, basta ya de tanta tontería. Perdonen si en algún momento se han llegado a ilusionar, pero seguro que a estas alturas de la columna ya se han dado cuenta de que hoy es 28 de diciembre. Por lo demás, que tengan un feliz año.