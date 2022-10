Altos vuelos, vuelo raso

En plena guerra de Irak contra Irán, en el Hotel Mansur de Bagdad, un tiempo atrás Meliá, te daban la llave y una vela cuando te registrabas. El hotel estaba blindado, rodeado de sacos terreros por doquier. No es que el hotel fuera objetivo militar, lo era la torre de la televisión que estaba a la vera.

Allí soporté varios bombardeos. Los aviones ni se veían, pero las bombas caían. Confraternicé con algunos corresponsales de guerra y fui testigo de cómo hacían sus crónicas, pero eso lo dejo para otro día.

El gobierno iraquí tenía un problema muy serio porque los bagdadíes, cuando sonaban las alarmas, en vez de bajar a los refugios, nosotros a la lavandería del hotel, se subían a las azoteas a ver el espectáculo. La gente solo teme o aplaude lo que ve y reacciona ante ello, lo de los cielos le queda lejos. Terrible metáfora e irresponsabilidad.

Hemos asistido a la fiesta nacional estos días atrás. Una fiesta militar con sus características tradicionales propias e insistentes. Militares, gente armada, abucheos de gente bien y, en esta ocasión, a falta de incidente logístico conocido, la atracción ha sido el desajuste en el horario de llegada del presidente Pedro Sánchez. La gente informada y los informantes de dicha gente han sentido una profunda preocupación porque el monarca, en sus galas militares, ha esperado en un Roll Royce unos segundos.

Desde hace ya bastante, la fiesta nacional, lejos de constituirse en una expresión colectiva de valores cívicos democráticos y constitucionales, se orquesta en torno a la exhibición, alarde militar, de los funcionarios armados de los ministerios de Defensa y de Interior. Es una jibarización de la celebración, una expresión, una suerte de ceremonia o liturgia, de lo que se correspondería más con una estratocracia; como si los militares fueran, además de funcionarios, los guardianes de las esencias de la sociedad española. Alguna pensada tendrán que hacer los dirigentes del país, de cualquier ideología que sea, menos la estratocrática; de hecho, incluso el presidente Mariano Rajoy llegó a afirmar que se trataba de un coñazo. Un coñazo caro prescindible en una sociedad moderna.

Las cabras se han rebelado y dejan el espacio a los borregos

Junto con el profundo debate sobre la tardanza de Pedro Sánchez, el otro gran debate ha girado en torno a la cabra de la Legión y su indefensión legal, la preferida del público más afín a estos fastos patrióticos.

Conocí a Mercedes de Pablos en otra visita a Irak, cuando no había guerras ni invasiones, hacía un reportaje para una revista y la acompañé por Bagdad; incluso estuvimos juntos en la Iglesia de San Miguel, arcángel muy venerado entre los árabes cristianos. Ella fue la primera que me llamó la atención -es una experta serrana- de que este año no era una cabra sino un borrego que, según testimonios gráficos, estaba a dieta. Pa cabras las de Aracena, sostiene la escritora, periodista y experta caprina.

El presidente Pedro Sánchez no se ha dejado impresionar por la profundidad del debate patriótico. Incluso despachó con una risa elevada la mamarrachada de la extrema derecha y su performance entrando retrasados en el Congreso de los Diputados. No digo que haga mal cuando se desenvuelve entre la carcunda cayetana pero creo que se está acostumbrando a volar muy alto. Y como he dicho, cuando se vuela muy alto se corre el riesgo de que no te vean, sea para tenerte respeto, sea para notar tu presencia en lo positivo que les atañe a los observadores de azotea.

La oposición vuela raso, bajo e incluso no duda en ser bajuna. Resulta que los arcángeles no votan y eso debería saberlo el presidente Sánchez. El desfile no deja de ser una metáfora. Hasta los aviones vuelan más bajo para que los veamos y sintamos y los cayetanos abuchean a ras del suelo arrabalero en sintonía con las terminales mediáticas que programan sinfónicamente la expresión sonora desde el barro.

La otra enseñanza es la de la cabra. Las cabras se han rebelado y dejan el espacio a los borregos. Me fío de las expertas, por eso hago caso a De Pablos. Prefiero una cabra a un borrego.