Que se mueran los africanos

Ya no tenemos vergüenza, ahora vamos a cara perro, sin disimular lo más mínimo, aunque solo sea por simple decoro. ¿Para qué? Se acabó mantener las formas, si total, ya lo sabemos de sobra: el bienestar de unos pocos se sustenta en el sufrimiento de muchos. Eso es el capitalismo, ¿no? Así que ahí vamos, de cabeza hacia la tercera dosis generalizada de la vacuna, que para eso nos la podemos permitir, y si hace falta, una cuarta, o una quinta, las que resulten necesarias. Lo de menos es que los epidemiólogos insistan una y otra vez en que, en una pandemia global como esta, las soluciones locales no atajan el problema. Lo llevan repitiendo desde hace un año, cuando comenzó la campaña de vacunación: si solo nos vacunamos en la parte privilegiada del mundo, el virus mutará, se volverá así más escurridizo y encontrará formas de expandirse y alcanzarnos de nuevo. Es exactamente lo que ha pasado con la variante ómicron.

Estábamos más que prevenidos, así que la Comisión Europea ha entonado un sincero mea culpa. Su presidenta, Ursula von der Leyen, que para algo es médica de formación, ha declarado que ya no hay excusas, que es hora de repartir equitativamente las vacunas, aunque solo sea por el egoísmo elemental de protegernos frente a futuras variantes. Para ello, ha continuado, nada mejor que liberar las patentes, puesto que de esta manera se podrían producir 60 millones de dosis diarias. Es broma, ya lo saben, su poca imaginativa propuesta ha sido esa de la tercera dosis, y cuando el virus siga mutando nos propondrá otra, y luego otra, y así hasta que, por ejemplo, todos esos molestos africanos que tienen la manía de contagiarse se mueran de una vez.

De momento van por el buen camino. De hecho, aunque la media de personas vacunadas en el continente es del 12%, con países como Sudáfrica que la doblan, hay otros, como El Congo o Tanzania, donde prácticamente nadie ha recibido un solo pinchazo. Aquí en España estamos dando nuestro empujoncito a la cosa, y la Comunidad de Madrid se puede permitir tirar a la basura 100.000 dosis de vacunas antes que donarlas a cualquiera de esos países.

Cuando comenzó esta crisis nos dijeron, y lo siguen haciendo, que estaba aprendida la lección de 2008. No es verdad. La salida de esta crisis, otra vez, vuelve a ser típicamente capitalista, aunque de otra forma. Si entonces se rescató a los bancos, ahora se ha decidido enriquecer a unas pocas farmacéuticas, la llamada Big Pharma. Ni se liberan las patentes, ni apenas si distribuyen vacunas fuera del G-20, ni se apoya la alianza COVAX impulsada, entre otros, por la OMS, que a estas alturas parece una agencia de prensa sin capacidad alguna de intervención.

Así nos va: rozamos ya los cinco millones y medio de muertos contabilizados y más de 270 millones de contagiados, aunque hay multitud de países que no ofrecen datos. En España seguimos contando por decenas los muertos diarios. Pese a ello, a este lado del Estrecho estamos tan calentitos al abrigo de privilegios como el de una sanidad universal que no faltan quienes rechazan vacunarse. Sin embargo, Von der Leyen, y con ella nuestro Gobierno, no deberían desesperarse si tantos antivacunas han decidido no mirar por los demás, si con su actitud no contribuyen a alcanzar la inmunidad colectiva. ¿A fin de cuentas no es eso lo mismo que, a otra escala, hace Europa con cada negativa al reparto equitativo y la liberación de patentes? Lo mismo, y a cara perro, sí.