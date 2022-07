La prostitución como violencia de género, una lucha de más de 30 años en el Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla cuenta con dos Planes municipales de Acción Integral para luchar contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual (el primero 2010-2015 y el segundo 2016-2020) y actualmente está elaborando el I Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres para la ciudad de Sevilla (2022-2026) que comprenderá en un mismo documento medidas relativas a la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, de lucha contra la violencia de género y contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual.

Los planes municipales específicos de la materia se sumaron a las campañas anuales de sensibilización ciudadana contra la prostitución y la explotación sexual que el Ayuntamiento de Sevilla realiza desde el año 2006 y a otras muchas actuaciones que se llevan a cabo desde el posicionamiento abolicionista, considerando la prostitución como violencia de género, como “una institución patriarcal que refuerza el sistema de dominación de los hombres y de subordinación de las mujeres a través del uso y abuso de sus cuerpos”, apuntan desde el consistorio hispalense, que respalda este contenido.

Pero, mucho antes de esos planes municipales, el Ayuntamiento de Sevilla ya venía trabajando esta problemática, concretamente desde el año 1990 en el Centro de Atención a la Mujer (CAM) 'Leonor Dávalos', creado precisamente como espacio de asistencia a las mujeres en situación de prostitución en la zona de la Alameda de Hércules, conocida durante décadas como lugar de prostitución. Desde 1996 viene funcionando, además, la Mesa de Coordinación en materia de prostitución, trata de personas y otras formas de explotación sexual de Sevilla, al objeto de “mantener una coordinación permanente con una doble finalidad, por un lado, promover y consolidar el desarrollo de acciones integrales con las mujeres víctimas (o en riesgo de serlo) y supervivientes de prostitución, trata o cualquier otra forma de explotación sexual, así como con sus hijas e hijos, facilitando su normalización e incorporación social, así como reduciendo el daño provocado por ”las situaciones en que se ven inmersas“, y por otro, promover, potenciar y consolidar acciones de sensibilización, formación, prevención e investigación en esta materia”, resaltan desde el consistorio.

La prostitución está en el debate nacional. El pasado mes de junio, la ley del PSOE sobre prostitución daba su primer paso con el apoyo del PP y el voto dividido de Unidas Podemos. El grupo socialista conseguía así que el Congreso admitiera a trámite su propuesta para endurecer la persecución del proxenetismo ante un pleno que escenificó los disensos que existen entre los grupos sobre cómo abordar la prostitución. Pero desde hace ya muchos años, el gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla trabaja en el apoyo a las mujeres víctimas de explotación sexual y en las medidas para favorecer su reinserción social y laboral por dos vías complementarias y coordinadas. Por un lado, a través de la red de centros municipales de información y atención a la mujer que, tras la ampliación de dos nuevas unidades en 2021, situó a Sevilla como “la ciudad con el mayor dispositivo público municipal de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de cualquier manifestación de la violencia de género, incluyendo la atención a las víctimas de prostitución y explotación sexual”, destaca el Ayuntamiento. Por otro, mediante la colaboración con entidades sociales que llevan muchos años realizando “una labor imprescindible y muy importante” de apoyo a las víctimas de la prostitución.

Subvenciones y convenios

Además, como complemento a las actuaciones previstas en los planes municipales, el Ayuntamiento de Sevilla ha destinado este año, 430.000 euros a proyectos de entidades y asociaciones relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la erradicación de la prostitución, la trata y otras formas de explotación sexual y la lucha contra la violencia de género, con cuatro líneas de apoyo. La primera, por un importe global de 145.000 euros, financiará actividades encuadradas en el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, e incluye proyectos de promoción social, laboral, cultural y deportiva de las mujeres, impulso a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, fomento de la calidad de vida y la salud o formación y empoderamiento femenino. Cada proyecto estará subvencionado con hasta 7.500 euros.

La segunda línea contempla iniciativas que desarrollen el II Plan de Acción Integral de lucha contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, y está dotada con 115.000 euros, tiene un límite de 12.000 euros por proyecto y abarca desde la prevención de la prostitución hasta la atención a sus víctimas. Con 70.000 euros y un máximo de 8.000 euros de ayuda por proyecto se ha presupuestado la tercera línea de la convocatoria, dedicada a propuestas innovadoras y creativas para la sensibilización y prevención de cualquier manifestación de la violencia de género entre la población joven –población diana en esos tres planes municipales–, y que acerquen los mensajes principalmente a través de las nuevas tecnologías y de los medios de información, comunicación y ocio que utilizan jóvenes y adolescentes. Por último, la cuarta línea, con 100.000 euros de asignación y 25.000 euros como límite por cada proyecto, aborda la sensibilización y la prevención de las agresiones sexuales o cualquier otra forma de violencia sexual específicamente en eventos festivos, deportivos, recreativos y de ocio y tiempo libre.

También se han firmado convenios nominativos con Religiosas Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor y Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita, componentes de la Mesa de Coordinación en materia de prostitución, trata de personas y otras formas de explotación sexual de Sevilla, para el desarrollo de actuaciones de intervención integral en el proceso de recuperación, crecimiento personal e inserción socio-laboral de mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual.

Un enfoque integral

La última campaña impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla en conmemoración del 23 de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de personas, ‘No pago por sexo’, se dirige a los hombres que no consumen prostitución y, a través de ese mensaje, pretende que desde esa posición miren a los ojos de los que sí la han consumido y les digan que la prostitución, la trata y otras formas de explotación sexual son violencia y que no van a participar del silencio. La campaña se difundió, como en años anteriores, por todos los barrios de la ciudad a través del reparto de folletos en zonas comerciales y con mayor afluencia, mediante carteles, postales, marcapáginas, bolsas o libretas repartidas en más de 500 direcciones de Sevilla (centros municipales, asociaciones de mujeres, centros educativos, etc.), mupis, banderolas o inserciones publicitarias en taxis, en vehículos de la Policía Local o en autobuses de Tussam. También colaboraron en la difusión de la misma, la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, así como los principales clubes deportivos de la ciudad, Real Betis Balompié, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Baloncesto.

Desde el Ayuntamiento se afirma “que es necesario seguir trabajando en la erradicación de la prostitución y la explotación sexual en la ciudad de Sevilla, desde un enfoque integral, fundamentalmente desarrollando actuaciones de prevención, como son programas educativos que promuevan una sexualidad igualitaria y saludable y actuaciones de atención a las mujeres prostituidas, procurando su inserción social y laboral”.