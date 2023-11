De Andalucía a Palestina, paremos el genocidio

Hace 7 años, 12 colectivos y plataformas provinciales de toda Andalucía firmaron un manifiesto para crear la Coordinadora Andalucía con Palestina. Su objetivo era sumar esfuerzos a nivel andaluz para acabar con la ocupación, la colonización y el apartheid que se había ido imponiendo en Palestina en las últimas décadas.

Ya entonces, advertimos de un camino sin retorno hacia la barbarie si los gobiernos no ponían freno a las políticas de ocupación y colonización israelíes. Ya entonces, pedimos un boicot amplio a Israel a nivel institucional, pero también comercial, cultural y académico. Sólo convirtiendo a Israel en un estado paria, podría detenerse una limpieza étnica de grandes dimensiones como la que estamos viendo hoy. Las advertencias, no solo fueron ignoradas, sino criminalizadas y perseguidas. La normalización de Israel como estado ocupante y de apartheid en Occidente y el Mundo Árabe, así como el abandono de la población nativa palestina por nuestros gobiernos, no se corresponde con la simpatía y fraternidad de un pueblo, el andaluz, matria de la cultura de paz, la acogida y la convivencia.

Desde el pasado 7 de octubre, Andalucía ha sido un ejemplo de solidaridad y reivindicación en las calles, con más medio centenar de actos en el que pedimos el fin del genocidio, la aplicación de sanciones a Israel y el embargo de armas. La situación ha sobrepasado todas las líneas rojas y hemos decidido convocar a la ciudadanía andaluza a manifestaciones simultáneas en las ocho provincias el próximo 12 de noviembre de 2023 a las 12 horas para pedir un alto el fuego inminente y el fin de la complicidad con Israel, tanto del Gobierno español como por los gobiernos locales y andaluz.

Nos negamos a ser la generación que contempló un genocidio en directo y no hizo nada para detenerlo.

Es el momento de la acción y el compromiso. Por eso comparto aquí el Manifiesto que hemos preparado.

Manifiesto ANDALUCÍA CON PALESTINA

Israel lleva bombardeando de manera indiscriminada a la población de la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años. La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con más de 10.400 asesinados, de los cuales más de 4.200 son niños. Numerosos juristas están denunciando un genocidio en la Franja de Gaza. Así mismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando la limpieza étnica, con detenciones masivas, asesinatos y agresiones con el objetivo de expulsar a la población nativa.

La población civil no tiene dónde refugiarse, no existen lugares seguros. Israel ha cortado el suministro eléctrico, no hay agua, ni alimentos, ni gasolina, el sistema sanitario está colapsado y se está impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria de forma segura, suficiente y sostenida.

El mundo clama contra la masacre israelí en Palestina desde todos los continentes. La ciudadanía, lejos de comprar la narrativa israelí impuesta en los medios de comunicación masivos ha salido a las calles de todo el mundo para decir basta ya; no en mi nombre. También en Andalucía, donde hoy, 12 de noviembre, salimos en todas las provincias, con una sola voz para decirle a Israel que se acabó. Para exigirle al gobierno de España que actúe. Para pedirle a la Junta de Andalucía que esté donde está la gente corriente, que es hoy, en la calle, pidiendo un alto el fuego inmediato ante la barbarie israelí en Gaza.

Recordamos que el castigo colectivo, la persecución, la denegación del refugio y por supuesto, el genocidio, son crímenes contra la humanidad. La comunidad internacional tiene la obligación legal de no proporcionar ningún tipo de ayuda a hechos internacionalmente ilícitos y la responsabilidad de proteger a la población civil, pero no lo está haciendo.

Por estos motivos exigimos al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones estipuladas en el derecho internacional y que:

· Exija un alto el fuego ¡YA!

· Aplique un embargo de armas a Israel

· Suspenda el comercio con las colonias ilegales, que imposibilitan el Estado palestino.

· Recuperar la justicia universal para impedir la impunidad de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, los cometa quien los cometa, e incremente el apoyo de España a la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Palestina tal y como se hizo con Ucrania.

· Promueva la suspensión del acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.

· Aplique sanciones a Israel.

· Expulse a la embajadora israelí en España y llame a consultas al embajador español en Tel Aviv.

El fin de la violencia comienza con el fin de la complicidad y el fin de la impunidad. Creemos que Andalucía puede jugar un papel fundamental en la transmisión de los valores de libertad, justicia e igualdad de esta tierra a través de la cultura de paz. Su pasado histórico, su memoria colectiva y la solidaridad de sus gentes hacen de Andalucía un ejemplo de convivencia entre pueblos que, desde la antigüedad, la ha configurado como un territorio de encuentro entre culturas. La Administración andaluza debe aprovechar el carácter transversal de esta tierra para ser punta de lanza del compromiso con la justicia que busca el pueblo palestino. La Declaración del Olivo, fruto de la Conferencia Internacional de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en apoyo a los derechos palestinos firmada en Sevilla en diciembre de 2014 es buena muestra de ello.

Es por ello que exigimos al Gobierno de la Junta de Andalucía que impulse la Ayuda Humanitaria a la Franja de Gaza, como se ha hecho en anteriores ocasiones, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), que refuerce la cooperación internacional para el desarrollo con Palestina y que fortalezca las relaciones de amistad entre Andalucía y el pueblo palestino como se demanda en las calles de nuestra tierra. También le pedimos que rompa relaciones con Israel, con sus instituciones culturales y empresariales, puerta de entrada del lobby sionista en nuestra tierra y que busca, por encima de todo, un lavado de cara y presionar a gobiernos locales e instituciones para acallar las voces críticas con su sistema de opresión, ocupación y apartheid.

Los desmanes de Israel han llegado a un punto de inflexión. Los crímenes perpetrados son tan graves y evidentes que se hace necesaria y urgente remediar la situación. Es el momento del compromiso, la solidaridad y la acción.

La actual masacre de la población civil de Gaza por parte de Israel no solo es la respuesta a los ataques de Hamás contra Israel, sino que es consecuencia de la ocupación, la colonización, la expulsión de la población palestina, la imposición de un sistema de apartheid y el asedio a Gaza durante los últimos 16 años. Una situación que surge en 1948 con la Nakba y que continúa, agravada, hasta nuestros días.

El apoyo incondicional a Israel, sin condenar sus ataques sobre Gaza, ha supuesto para Netanyahu carta blanca para proseguir su operación planificada de exterminio de la población civil, limpieza étnica y genocidio. Exigimos a todos los líderes políticos alzar la voz para detener este genocidio.

Decía Martin Luther King que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Es por eso que la impunidad de un país como Israel es alimento para la impunidad de otros países y abre un capítulo peligroso en la historia de una humanidad regidas por la ley de la selva, la solidaridad selectiva y la hipocresía política. Los palestinos están siendo asesinados en directo y con ellos, también los valores y la democracia en Europa.

Por eso instamos a todas las personas de la sociedad civil andaluza, colectivos, movimientos sociales, instituciones y oenegés, empresas y comercios, partidos políticos y gobiernos, a que apoyen al pueblo Palestino en sus justas reivindicaciones, que impulsen la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), una estrategia de resistencia pacífica que busca rechazar la normalización con las políticas de apartheid israelíes y ejercer presión para hacer insostenible una ocupación y limpieza étnica que dura décadas.