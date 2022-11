Queipo fuera de la Macarena, ¿la derecha fuera de la memoria democrática?

Esta semana comenzaba celebrando el pasado lunes el primer día en recuerdo y homenaje de las víctimas de la dictadura y represión franquista, según la nueva ley, y terminaba con la salida de Queipo de Llano y Bohórquez de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Una gran noticia para todas y todos los demócratas de nuestro país, el genocida y su compinche ya están fuera de la exposición pública, en un lugar de preeminencia donde nunca merecieron estar, y menos aún permanecer.

Responsables ambos de más de cuarenta mil asesinatos en los primeros meses de la represión franquista en Andalucía, no podían seguir siendo venerados en un espacio de uso público para oprobio de sus miles de víctimas y familiares.

La Macarena, barrio señero del Movimiento Obrero sevillano que, junto a otros barrios obreros como Triana y San Bernardo, con mucha dignidad y pocos recursos se opusieron al movimiento sedicioso de los militares alzados contra la legalidad republicana, no podía ser la sepultura honorífica de estos liberticidas.

La Ley de Memoria Democrática no es, no puede ser, un acto legislativo movido por la revancha

La nueva Ley de Memoria Democrática llega como asignatura pendiente de los distintos Gobiernos de los últimos 40 años de nuestro sistema democrático, y es una satisfacción ver cómo nuestro país empieza a cumplir con los principios de Verdad, Justicia, Reparación y deber de Memoria, y con los derechos humanos tal y como nos conminan desde hace décadas los organismos internacionales.

Sin embargo, nos queda un gran interrogante: ¿dónde está la derecha democrática de nuestro española? La Ley de Memoria Democrática no es, no puede ser, un acto legislativo movido por la revancha. No es, no puede ser, un reabrir viejas heridas porque nunca se cerraron de una forma sana, desde el mismo momento en que algunos quisieron enterrarlas en el olvido. Todo lo contrario, se trata de cerrarlas con una visión compartida de todos los demócratas españoles de lo que ocurrió, del horror de la intolerancia, la guerra y la represión que el totalitarismo fascista laceró en nuestro pueblo.

Pero para que esto sea así, es necesario que la derecha democrática, el Partido Popular, se sume a esa visión compartida, se aleje de la equidistancia entre “los dos bandos” contendientes, cuando no de la justificación de la reacción de los “buenos españoles” frente a “los rojos”.

El Gobierno, con esta Ley de Memoria Democrática, se está dedicando a los vivos, a los españoles que 80 años después siguen buscando a sus familiares

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy, sin atreverse a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Zapatero, vació de contenido presupuestario las políticas de Memoria Histórica y Democrática. A la zaga le sigue su correligionario Moreno Bonilla en Andalucía.

¿Por qué el Presidente del PP, el Sr. Feijoo, anuncia que derogará la Ley de Memoria Democrática si un día llega a la Presidencia de nuestro País?, ¿Qué le molesta del texto literal de esa Ley? ¿Por qué al hablar de Queipo de Llano sus únicas declaraciones son: “dedíquense a los vivos, dejen a los muertos en paz”? ¿A qué muertos se refiere el sr. Feijoo?, pero sobre todo ¿a qué vivos?.

Durante los 40 años de Dictadura hubo insignes referentes democratacristianos e incluso monárquicos que opusieron resistencia al franquismo

El Gobierno, con esta Ley de Memoria Democrática, se está dedicando a los vivos, a los españoles que 80 años después siguen buscando a sus familiares, siguen reclamando justicia y reparación, siguen reclamando la humanidad que su democracia le ha negado todos estos años. Porque todos los muertos son merecedores de descanso y de la justa reparación de haber dado su vida por la libertad y los valores democráticos.

¿Por qué ningún representante oficial de la derecha estuvo presente el pasado lunes 31 de octubre en el acto de Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la represión de la dictadura franquista?

Durante los 40 años de Dictadura hubo insignes referentes democratacristianos e incluso monárquicos que opusieron resistencia al franquismo. ¿El Partido Popular no se ve concernido en el reconocimiento y dignificación de todos estos hombres y mujeres que valerosamente se jugaron vidas y hacienda por la Libertad y la Democracia? Queipo fuera de la Macarena, ¿el Partido Popular fuera de la Memoria Democrática?