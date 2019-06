Detienen a un colaborador de confianza del PP de Granada por poseer 500 plantas de marihuana

A menos de una semana de que el Ayuntamiento de Granada decida si su alcalde será el socialista Francisco Cuenca o el popular Sebastián Pérez, una noticia ha agitado la actualidad municipal. La Policía Nacional ha detenido al presidente de la asociación de vecinos del barrio de La Paz, en el norte de Granada capital, por poseer centenares de plantas de marihuana y se le imputa un presunto delito contra la salud pública. El detenido, J.H.R., según el PSOE, es un colaborador de confianza del Partido Popular granadino.

La detención, que se produjo este lunes al filo de las dos de la tarde, llama la atención por lo que se esconde detrás de la misma. J.H.R., que pasará este miércoles a disposición judicial, es una de las personas que más se ha dejado ver en los últimos meses encabezando las protestas contra los cortes de luz que afectan a la zona norte de la ciudad. Unos cortes en los que los vecinos han cargado las culpas en Endesa y sobre los que la compañía eléctrica considera que se deben a enganches ilegales precisamente para el cultivo de marihuana.

La detención del presidente de la asociación de vecinos de La Paz viene a darle la razón a la eléctrica pues le han sido incautadas más de 560 plantas de marihuana en diferentes estados de cultivo. Todas ellas distribuidas en diferentes domicilios de la citada zona norte. Un hecho que contrasta con la movilización que ha liderado el arrestado contra la falta de luz en esta zona de la ciudad negando que fuese por enganches relacionados con el cultivo de esta droga.

Tal ha sido su nivel de implicación que, como se puede ver en la imagen que acompaña al artículo, contó con el apoyo del candidato del PP de Granada a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez. Además, se le pudo ver abroncando al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, en actitud chulesca a escasos centímetros de la cara del edil en una de las últimas protestas. Motivos por los que el PSOE ha querido poner de relieve la relación entre el detenido y el Partido Popular granadino.

Amistades peligrosas

Fuentes del PSOE consultadas indican que el detenido y Sebastián Pérez mantienen un vínculo fluido que ha crecido en los últimos meses aprovechando los problemas que padece el distrito norte con la falta de luz. Es más, el Partido Popular llegó a utilizar la imagen del hoy arrestado para poner en valor la lucha de los vecinos contra un problema social que los populares achacan directamente a la inoperancia de los socialistas en el Gobierno municipal.

Baldomero Oliver, portavoz del PSOE granadino, considera que "Sebastián Pérez tendrá que dar explicaciones sobre este asunto. Existen indicios de una presunta relación orgánica del detenido con el PP, a la luz de los numerosos testimonios gráficos en el que el Presidente popular aparece acompañado por el ahora detenido". No obstante, fuentes internas socialistas argumentan que el detenido pertenece a la estructura del PP en la zona norte de Granada.

Las mismas voces dentro del partido explican que el arrestado ha estado acusando "injustamente" al equipo de Gobierno del PSOE de querer convertir la zona que padece los cortes de luz en una tercermundista. Porque las medidas puestas en marcha de habilitar polideportivos y acciones extraordinarias para paliar la falta de electricidad no le parecían suficiente si la luz no funcionaba. "La realidad es que lo único que le preocupaba era que no había electricidad para mantener sus cultivos cuando él mismo estaba propiciando los cortes", señalan desde el PSOE.

El PP se desmarca

Sebastián Pérez, principal aludido por la detención de este individuo, ha evitado pronunciarse. Sí lo ha hecho un miembro de su equipo y parlamentario andaluz, Rafael Caracuel. El político del PP sostiene que las acusaciones del PSOE se deben a un intento de “aferrarse a un sillón que nunca le perteneció”. Argumenta que la relación entre los populares y el arrestado es una simple casualidad que se debe simplemente a que esta persona en los últimos meses había encabezado varias manifestaciones para exigir a las administraciones soluciones inmediatas".

El parlamentario lanza además un órdago al PSOE: "En uno de esos encuentros participó, precisamente uno de los miembros de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales que es además presidente de la asociación de vecinos de Parque Nueva Granada. Ese día también se encontraba el presidente de la barriada de La Paz. Ahora nosotros podríamos hacer la misma pregunta: ¿Nos puede explicar el PSOE que vinculación tiene con él?”.

Para el PP, lo sucedido con esta detención y las acusaciones socialistas se debe a un uso "torticero" de una fotografía "para atacar". "Es la demostración palpable de que su modelo de gestión está acabado y repleto de malas formas y de ninguna idea. El PSOE ha cruzado la línea roja de la corrección política como consecuencia del terror a perder la Alcaldía de Granada”, concluye Rafael Carecuel.