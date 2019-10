La Fiscalía mantiene su petición de cárcel para Spiriman por calumniar al fiscal jefe de Granada

La Fiscalía ha mantenido la petición de un año de prisión y el pago de una multa para Jesús Candel, conocido como Spiriman e impulsor de las manifestaciones sanitarias de Granada, al que acusa de injuriar y calumniar al fiscal jefe de Granada en un vídeo que el médico asegura que está manipulado.

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada ha celebrado este martes el juicio contra Candel, acusado por el Ministerio Público de los delitos de injurias y calumnias contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez, cometidas con la publicidad de las redes sociales.

Los hechos se remontan al 31 de julio de 2018 cuando se publicó en un canal de Youtube ajeno al procesado un vídeo de algo más de dos minutos en el que se veía al médico arremeter contra el fiscal jefe de Granada, al que llamó "hijo de puta", "lameculos" o "puto fiscal".

El procesado en la causa, en la que Jiménez no se ha personado pero sí actúa la Fiscalía, se ha reconocido en el vídeo corto y en uno de unos doce minutos del que procedería el primero, aunque ha asegurado que él ni grabó ni difundió ese contenido.

"La voz y la vocalización no están sincronizados", ha recalcado Candel, que ha asegurado que no subió ese vídeo y que ya denunció el acceso a sus archivos y medios para manipular imágenes.

El médico de urgencias ha relatado que ahora es "más comedido" que en sus inicios con las movilizaciones sanitarias en Granada y que aunque puede insultar a cargos, lo hace en privado y sin subir a las redes el tipo de vídeos por el que es juzgado.

"Me quieren condenar por lo penal por algo que no he hecho", ha resumido Spiriman que, a preguntas de la fiscal, ha dicho que conoce a Pedro Jiménez, al que ha llamado "impresentable".

El fiscal jefe de Granada ha relatado que vio el vídeo una sola vez y no entero, que intentó esconderlo a su familia por los insultos y que no se opuso a la actuación del Ministerio Fiscal.

En la sala se han proyectado dos vídeos, el corto que se ha descargado de un canal "satírico" sobre Candel y sus vídeos, y el largo, que obtuvo en un día 99.000 visitas en el Facebook del médico y desapareció.

También ha testificado Juan Pérez, autor del vídeo corto y reconocido enemigo de Candel, con el que mantiene vario litigios, que ha dicho que las imágenes no están manipuladas, "solo cortadas de un vídeo más extenso", que dice tomó de las redes del médico.

El agente de la Policía Nacional que analizó las imágenes ha interpretado que hubo corte y no manipulación, mientras un perito de parte contratado por la defensa de Candel ha asegurado que no hay indicativos de nada porque el vídeo largo que se usa de prueba no es el original, "lo que no quita que sea auténtico".

La Fiscalía ha mantenido la calificación de los hechos como un delito de injurias graves con publicidad, por el que ha pedido el pago de 9.000 euros de multa, y otro también grave con publicidad de calumnias, por el que ha pedido un año de cárcel frente a la petición de libre absolución de la defensa en un juicio que ha quedado visto para sentencia.